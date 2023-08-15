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【打擊毒品】海關清關拘男旅客涉體內藏毒　排出38粒避孕套包裹液態可卡因

社會 16:32 2023/08/15

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海關清關拘男旅客涉體內藏毒，排出38粒避孕套包裹液態可卡因。（資料圖片）

海關毒品調查科於星期日（13日）以涉嫌販運危險藥物拘捕一名由秘魯訪港男旅客。行動中檢獲1.5公斤懷疑液態可卡因，市值170萬元。

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海關毒品調查科調查主任黃如意指，海關於8月13日在香港國際機場根據風險評估，揀選一名由秘魯經巴西聖保羅、經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴到港男旅客進行清關。

期間男旅客對關員提問支吾以對，關員懷疑男旅客體腔內藏有異物，於是將男旅客送院檢驗，後經醫生證實男旅客體內藏有異物，關員隨即以販運危險藥物罪名將男子拘捕。至今天（15日）男子已排出38粒共重1.5公斤，以避孕套包裹懷疑液態可卡因，市值170萬元。被捕男子被控販運危險藥物罪名，將於明日（16日）在西九龍裁判法院提堂，關員相信男子體內仍有未排出異物，被捕人將繼續留院醫學觀察。

海關指，自港澳及內地恢復便捷往還，訪港旅客漸增，海關發現販毒集團以航空旅客販毒有上升，於是即時調整策略從源頭打擊，阻截毒品流入本港。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終身監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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