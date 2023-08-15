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【出遊注意】空姐教路搭機勿做5件事　飛機餐因1問題不宜多吃

健康 18:40 2023/08/15

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隨著疫情好轉，不少國家已經開放入境政策，人們亦迫不及待訂機票旅遊。美國一名空姐近日就在社交媒體上傳影片，向網民分享自己搭飛機前後不會做的5件事，其中一項居然是「不要太常吃飛機餐」。她在片中解釋，飛機餐的鈉含量非常高，對身體並無益處。

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根據《紐約郵報》報道，空姐Leysha Perez在TikTok（海外版抖音）發布影片，並列出以下5件自己搭飛機前後「絕對不會做」的事：

1. 不使用毛毯和枕頭

Leysha Perez表示，自己乘坐國際航班或長途機時，絕對不會使用機上提供的毛毯和枕頭，又指如果需要的話最好自備。

2. 避免經常吃飛機餐

Leysha Perez指出，飛機餐為免食物腐壞，製作時會加入大量防腐劑，鈉含量亦非常高，吃太多對健康無益，所以她基本上不會吃光每一個送來的飛機餐。

根據世衞建議，一名成年人每天需要2,000毫克鈉，即約相等於一平茶匙食鹽（約5克食鹽）所含的鈉分量。以健康飲食金字塔來說，鈉與脂肪和糖一樣，位於金字塔頂層，即應該「吃最少」。過多的鈉無法經腎臟排出，便會積存體內，從而可致高血壓。而除了引致高血壓外，世界衞生組織（世衞）及世界癌症研究基金會近年的專家報告均指出，鹽和鹽醃的食物可能增加罹患胃癌的風險。

3. 不把乘客想得太壞

飛機乘客鬧事、挑釁機組人員之類的事跡時有耳聞，但Leysha Perez就呼籲大眾對彼此需抱有更多同情心，因為「你永遠不知道對方正在經歷甚麼」。她又說：「人們總是把憤怒發泄在我們（機組人員）身上，他們會生我們的氣，但我試圖理解並且讓其他空中服務員知道，不要對此『上心』。」她亦承認這份工作讓她有機會訓練自己的耐性。

4. 不在登機前進行潛水活動

Leysha Perez在片中強調，自己在登機前48小時內絕對不會進行潛水活動。雖然她並未解釋原因，但報道就指，若在登機前的48小時內潛水，會導致身體沒有充足時間排出多餘的氮氣，飛機升空後可能會因此而出現減壓症。

5. 不要透過第三方網站訂購機票

最後，Leysha Perez指自己曾遇見不少家長，因無法與子女同坐而大發雷霆，而他們都是從第三方網站購買機票。對此她就表示，這些網站只會隨機分配該公司手上持有的機票，因此若想確保能夠坐在一起，建議還是直接從航空公司網站購票。

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責任編輯：羅嘉欣

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