【中風危機】女主管與同事遊越南　上一刻飲咖啡傾閒計下一秒中風昏倒在廁所

▲ 女主管與同事遊越南，上一刻飲咖啡傾閒計，下一秒中風昏倒在廁所。

中風發生得快，難以預測。近日，新加坡一名52歲的女主管，與同事集體前往越南旅遊，第二天她與一名男同事在咖啡館喝咖啡聊天，準備離開時女主管説要上廁所，未料卻中風昏倒在廁所，隨即被緊急送往醫院搶救。

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據《8world新聞網》報道，事發於8月3日早上，該名52歲女主管與「蒙福關愛」（Montfort Care）的執行長兼知名社工黄明德，於越南胡志明市一間咖啡館裡聊天。

在兩人準備離開時，女主管說要上一趟廁所，便自行走上二樓。未料，過了5分鐘左右，男同事突接到她的電話，聽到她語句含糊不清，覺得不妙，於是立即到廁所查看，結果發現女主管已倒地不起。

我即刻衝上樓，結果看到同事黃小姐倒坐廁所地上，背部靠著女廁的門，臉色很不好，一直嘀嘀咕咕不知道在說些什麼。我當下真的慌了，想到我們在異地，又不知道當地救護車的聯繫，自己本身也不會急救，非常無助。

當下黃明德連聲大喊「叫救護車」，並通知咖啡館的兩名職員，但他們也不知如何是好，甚至連救護車的聯繫號碼也不知道。

我湊上前試圖聽同事到底想說甚麼，隱約聽到她說，她右邊的身體不能動，是中風的跡象。我於是聯繫負責此次旅遊的曾兄弟旅行社新加坡導遊，由他打電話叫救護車。

救護車趕到現場後，導遊將女主管從2樓背下1樓，並把她送到國際醫院。女主管接受了電腦斷層掃描（CT scan）後，確認是中風，但不需動手術，只能住院觀察，以穩定血壓。

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在女主管的醫生弟弟得知消息後，當天半夜立即趕到胡志明市，並為她安排隔天乘搭緊急醫療飛機回新加坡。目前，女主管情況穩定，正在接受復健的治療。

黃明德表示，「蒙福關愛」是在8月2日至5日舉辦為期3天的員工旅遊活動，集體前往越南胡志明市遊玩，增進同事之間的感情，整團一共有160名全職員工參加。

他指，旅行第二天因身體不適，便沒有參加當地導遊安排的節目，而該名女主管因不想他一人獨自留在酒店，亦決定留下來。他表示至今仍心有餘悸，在睡覺時還會夢到女主管暈倒的畫面。同時，他也十分感激導遊的協助，同事才能在短時間内獲得醫療救治，否則後果不堪設想。

小中風後應立即求醫

中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、痲痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的「小中風」，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

點擊下圖睇「四字口訣」判斷中風先兆：

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醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣