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【輸入外勞】工聯會倡借鑑澳門經驗　設「外勞煞停機制」

政治 16:40 2023/08/15

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工聯會建議港府設立外勞煞停機制。（工聯會fb圖片）

工聯會權益委員會認為，現時香港輸入外勞政策猶如「中門大開」，擔心會損害本地勞工就業機會，呼籲港府參考澳門做法，設立「外勞煞停機制」，在經濟下行時，停止輸入外勞，以及成立專責小組，專門處理輸入外勞相關事宜。

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澳門過量外勞　致行業工資中位數跑輸通脹

工聯會權委主任丘燿誠引述澳門統計數字指，截至去年澳門共有16萬名外勞，佔整體就業人口4成。他指出，外勞過量必定對本地工人造成一定影響，工資待遇明顯受遏抑。以建造業為例，澳門工聯代表曾表示，建造業泥水工由以前的1,200元一工，降至近年800元一工。

工聯權委副主任、立法會議員梁子穎指，港府需要思考，如何在本地工人優先就業，與本地經濟發展之間取得平衡，偏側必定會失衡。他指，澳門於疫情時期曾出現「本地人無工開、外勞有工開的現象」，形容情況極不理想。

梁子穎又指，澳門的「外勞退場機制」，與工聯權委建議設立的外勞煞停機制相近，在本地就業及經濟發展之間建立一個緩衝帶，當經濟下行及就業率減少，或發現行業工資中位被遏抑時，停止輸入外地勞工，保障本地工人就業優先。

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責任編輯：趙居逸

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