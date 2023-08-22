【親子活動】「領展街坊車神挑戰賽2023」六大打卡位　設親子組與孩子締造難忘回憶

▲ 「領展街坊車神挑戰賽2023」第二輪賽事即將於8月16日至27日期間，移師至藍田啟田商場、天水圍T Town及筲箕灣愛東商場舉行。

「領展街坊車神挑戰賽2023」第一輪賽事上星期已於樂富廣場、禾輋廣場及TKO Spot結束，第二輪賽事即將於8月16日至27日期間，移師至藍田啟田商場、天水圍T Town及筲箕灣愛東商場舉行。

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將軍澳街坊率先為區內長者奪愛心飯券

街坊車神挑戰賽首輪戰况十分激烈，樂富、沙田、將軍澳三區的累積里數交替上下，將軍澳最終挑戰成功，成為第一輪比賽的「最高排名地區」。同時，將軍澳亦打破歷屆成績，以6680公里刷出新的地區紀錄。領展將代表將軍澳區參賽健兒送贈5萬元愛心飯券予區內有需要的長者。

於第一輪比賽，「男神組」、「女神組」、「小車神組」、「親子組」及「神隊友組」的競爭皆非常激烈！若想登上「街坊車神」寶座，除了緊貼即時車神排名外，必定要好好部署破風策略。

想輕鬆玩或培養運動習慣的街坊，則可自組隊伍，與親朋好友攜手參加今年新增的「神隊友組」，以全隊累積的總里數一決勝負！「神隊友組」隊員人數及每人參加次數均不限，人多好辦事，勤力有回報，一於約齊一家大細、閨蜜小夥伴、街坊鄰居一同累積里數，爭奪「街坊神隊友」榮譽。

此外，「小車神組」及「親子組」特別為能量十足的小朋友而設。比賽限時三分鐘，於第一輪比賽穩站榜首的小車神，已經創下超過3362米的佳績；家長們亦可與小朋友一同參加親子組，合力衝破現時5503米的紀錄，創造最難忘的夏日回憶！

貼地打氣燈牌打卡 人人都是男神女神

落場揮灑汗水踩單車，除了爭奪車神榮譽及給予長者愛心支援外，當然少不了邊踩單車、邊打卡，拍下快樂時刻！六個單車挑戰區均配上啜核貼地的打氣燈牌，在「神隊友」、「師傅載你」、「無敵星星」等場景前踩車，同時輕鬆拍下運動型男女神打卡照！

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責任編輯︰王明芳