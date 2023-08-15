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【香港小姐2023】吳詠婷體重稱今屆佳麗之冠　Anna獲亞洲先生季軍任提名人

娛樂 17:53 2023/08/15

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

吳詠婷（Anna）是《2023香港小姐競選》候選佳麗。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》總決賽將於8月27日舉行，一眾候選佳麗在昨天（8月14日）齊齊換上泳裝會見傳媒，展露修身成果。

打頭陣登場的1號吳詠婷（Anna）屬港大學霸，其體重也冠絕一眾佳麗，由曾奪亞洲先生季軍的藝人黃竣鋒（Jason）任提名人的她，在決賽中會一枝獨秀，抑或「一round玩完」呢？

【香港小姐2023】一文看盡16位佳麗泳裝相　姜依宁手臂現瘀痕莊子璇出疹入院後首現身

吳詠婷於港大就讀

現年19歲的吳詠婷（Anna），於香港大學藥劑系就讀，其志願是成為藥劑師。

身高172.5cm、重132磅（60公斤）的Anna，體重冠絕今屆16位佳麗。她曾指自己努力減肥以備戰決賽，她在首輪、次輪面試期間減去1.5公斤。

Anna的IG內只有11則帖文，淡妝、化全妝的相片齊備。

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由黃竣鋒提名

Anna由其Uncle黃竣鋒（Jason）提名參選。

黃竣鋒在2012年參加《ATV 2012亞洲先生競選》榮獲季軍和最具領袖風範大獎，他在2022年8月29日在「大佬B」吳志雄在深圳開設之餐廳內遇襲，他被人連斬3刀，臉部、左手及左腰嚴重受傷，急送醫院接受多個手術。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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