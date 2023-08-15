馬浚偉舉行視覺藝術音樂會　為最佳效果寧減少入場觀眾

▲ 馬仔選了全新場館「胡李名靜體育館」作為演出場地。

馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬Ma’s Ter Mic演唱會2023 》，將於11月10至12、17至19日於新蒲崗「胡李名靜體育館」演出6場。門票明天優先預售。

由於今次是音樂x視覺藝術作品，是一個創新形式的演唱會，馬仔特別選了全新場館「胡李名靜體育館」作為演出場地。

場地可容納一千多個座位，但馬仔為求每一位觀眾都可以清楚欣賞到每一項演出，故只開放不多於500位，更將全部觀眾座位重新擺放，務求入場每一位觀眾都能舒服清楚地享受全程演出，表演者亦可清楚見到台下觀眾。

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馬仔親構思個唱海報

此外，舉行日期馬仔亦貼心為觀眾著想，選擇連續兩週的星期五、六、日。每逢星期日，演出時間為下午三時，好讓大家欣賞完演出後，可以有充足時間食晚飯，不會影嚮翌日上班或返學。

今次演唱會海報，馬仔也是親自構思，為配合今次主題，海報構思藝術感比較重，但不失音樂元素，完全表達了音樂與藝術的結合。

拍攝海報當日，馬仔更創下自己拍攝海報紀錄，只花了半小時便火速完成，他開心笑言：「從未試過效率這麼快，仲要每一張相都很滿意，要從中挑選一張為海報主題相，都好頭痛的。」

馬仔並謂：「這次我們真的花了很多心思在製作上，希望大家欣賞團隊每一位的努力。」

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