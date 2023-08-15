Cath推出黑膠專輯辦簽唱會　《黃妍4891展覽》衝出香港進軍東京

▲ 黃妍（Cath）特別於誠品書店舉行《黃妍4891展覽》。

藉著專輯《4891》面世，黃妍（Cath）特別於誠品書店舉行《黃妍4891展覽》，並於日前舉行分享會及簽名會，分享專輯的創作過程外，亦公布兩大喜訊。



Cath這次在分享會中除談與MV導演兼專輯創作總監Pazu大談製作專輯《4891》的逸事外，Cath更現場演唱了碟中《哀傷的作者》、《霧雨》及《至少有歌〉3首作品。

其中，《霧雨》是《異地書》的Demo Version，《至少有歌》則是電台宣傳曲的Extended Version，這次Cath特別為分享會演繹了不一樣的accoustic版本，別有一番風味。

【4891】黃妍爆Seed寫小說大玩二次創作 新歌《哀傷的作者》MV向《1Q84》致敬

受《1Q84》啟發



《4891》這個Project將會一直往外延伸，Cath在這次分享會上亦公布了有關資訊，其中一樣是首度推出黑膠大碟。

Cath道：「我哋會出《4891》黑膠同埋好多人話買唔到嘅《九道痕跡》黑膠，《九道痕跡》我哋冇諗住再出CD，所以會出埋《九》嘅黑膠，兩隻一齊出，全部都係限量，有興趣嘅，大家加油喇！希望大家會買到。」

Cath指，推出黑膠的想法是在製作專輯時突然從腦中浮現，她說：「我哋今次成個Project係由村上春樹嘅《1Q84》出發，故事時代背景都幾係黑膠盛行嘅時候，男女主角都聽黑膠；同埋上年我買完黑膠機後開始儲黑膠，平日會聽坂本龍一同久石讓，所以就諗我自己都可以出到一隻就好喇，Pazu都覺得係幾好嘅時機，好好有Design埋兩隻黑膠嘅Cover。」

東京舉行展覽



除推出黑膠，《黃妍4891展覽》亦會衝出香港，下一站將在日本東京舉行，Cath興奮道：「我哋喺東京搞下一站嘅展覽，點解揀日本？因為拍MV同做展覽時已有呢個Concept，都真係私心想去返日本，再加上成個project日本味極濃，《1Q84》日本著作喺裡面好多場景都係喺日本，既然MV都喺嗰度做，又有一個咁Proper嘅展覽，咁不如去埋。」

她續指：「《4891》裡面有仝人小說用中文寫，我哋去pitch嘅時候，特登搵翻譯將成個小說裡面嘅書信連同歌詞全部翻譯成日文，所以自己都期侍！日本站會係幾特別嘅一站，去到會係不同嘅意思，為《4891》呢個Project畫上一個句號。」

▲ 早前黃妍到訪日本村上春樹圖書館，遇上圖書館的建築師限研吾（左）。

參觀村上春樹圖書館

早前，Cath到日本拍攝MV時，曾獲撮合與日本殿堂級建築師隈研吾會面，並參觀由對方設計的村上春樹圖書館，被問到可會邀請對方參觀日本站的展覽。

Cath道：「會呀，其實我寄咗隻《4891》俾佢，但佢好忙，所以如果有機會，都想邀請佢嚟睇，因為今次無論拍MV同埋做碟嘅過程當中，都有啲日本crew，去到再同日本同事分享，都係一個幾有趣嘅經歷。」

最新影片推介：COLLAR專訪