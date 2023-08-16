【安全座椅】消委會測試15款兒童汽車安全座椅　8款總評4星至4星半最平$2520

▲ 消委會測試15款兒童汽車安全座椅，8款總評4星至4星半。

小朋友使用合適的兒童汽車安全座椅，可以減低撞擊時的受傷風險，新手爸媽選購育兒產品時要注意。最近消委會測試15款兒童汽車安全座椅，當中8款總評達4星半或4星至，它們的售價由$2,520至$5,998不等。

最新影片︰

最平型號$2,520總評4星

據消委會資料，測試的兒童汽車安全座椅樣本包括15款型號，適用於初生至約12歲的兒童，而測試項目包括安全程度（例如正面及側面撞擊）、使用方便程度、舒適程度、有害物質等。測試發現售價最高的樣本（$6,498）總評只屬中等的3星半，稍遜於一款同組別而售價較低（$5,599），並獲4星總評的樣本。

測試的15款兒童汽車安全座椅型號在本港有售，未有任何一款型號總評奪5星滿分，只有2款獲4星半，另外6款有4星半，其餘7款則為3星至3星半。以下為總評4星至4星半的8款兒童汽車安全座椅型號︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

資料來源︰消委會

據世界衞生組織資料，4歲或以下幼童適當使用前向安裝的兒童汽車安全座椅，對比沒有使用安全座椅及汽車安全帶，可減低撞擊時的受傷風險約50%，如使用後向安裝的安全座椅更可減低受傷風險約80%；相反，若幼童只佩戴汽車安全帶，則僅可減低受傷風險約32%。

選購兒童汽車安全座椅貼士

消委會指出，家長為子女選擇兒童汽車安全座椅時，首要是按產品適用的身高及/或體重範圍來挑選，年齡資料僅作參考。部分適用於初生嬰孩的安全座椅可以配合指定的嬰兒手推車型號使用，方便攜帶嬰兒出入，而部分安全座椅設有獨立底座，購買時要留意售價是否已包括獨立底座。

此外，消委會提醒消費者選購兒童汽車安全座椅時，應先嘗試各種調校，確保操作自如。消委會表示，兒童安全座椅通常都設有椅背，而椅背的左右兩邊一般都設有保護墊，保護兒童的上半身包括頭部以抵受側面撞擊。曾遇過撞車的安全座椅，儘管表面無受損跡象，但機械結構可能受到破壞不宜再用，買二手安全座椅難以保證從未受過撞擊，至於親友用過的，也要問清楚是否曾受跌撞。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰駱秀玲