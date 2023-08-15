議員表決參與率惹議　林順潮稱不斷改進　簡慧敏引法例釋疑

▲ 立法會會議。（資料圖片）

不時有傳媒統計立法會議員出席率，近日則有傳媒統計立法會2023年會期議員參與政府法案的表決參與率。

報章統計結果顯示，2023年會期至今，共通過的24項政府法案，選委界議員林順潮僅參與其中3項表決，參與率最低。林順潮昨晚在社交平台回應話，「同意在這方面有很大的改善空間，我會不斷努力改進，並樂意接受媒體監督。」林順潮又話，立法會工作是多方面及多維度的，醫療、衛生和防疫等是他重點關注的領域，他又列出，自己在今年上半年大會出席率高達96%，唯一一次缺席是參加一個眼科國際會議；衛生委員會出席率是88%，唯一一次缺席是因在北京出席兩會。

何君堯：沒規定要坐定定表決

另有4位議員則只參與4項表決，包括選委界議員何君堯，他回應傳媒時稱，政治環境已回覆正常，「symbolic（象徵性）的舉不舉手並不重要，最重要是有效施政及執法。不過，何君堯今日在社交平台稱，「在席過半數」是目前通過法例的法定要求，指完善選舉制度之後，立法會內議員們分工合作，不須坐足眾多事務委員會，亦沒規定要坐定定表決，強調「表決權是屬於議員的。」又指投票率高低並不能概括定論甚麽，議員們可能正在忙於立法會內其他同様重要的事情。

參與較多項法案（19項）表決的選委界議員簡慧敏則發表文章，引用《基本法》和《議事規則》相關條文，解釋立法會議員參與表決的情況。

其中，基本法75條提到，立法會會議的法定人數為不少於全體議員的二分之一。立法會議事規則由立法會自行制定，但不得與本法相牴觸。

立法會議事規則第17條第（1）款寫明：「立法會會議法定人數為不少於全體議員的二分之一，包括立法會主席在內。」簡慧敏質疑，「是否等同會議全程都必須滿足該法定人數？」議規第17條第（2）款則提到：「如出席會議的議員不足法定人數，而有人向立法會主席提出此事，立法會主席即須指示傳召議員到場。15分鐘後，如仍不足法定人數，立法會主席即無須付諸表決而宣佈休會待續。」

簡慧敏解釋，在不點名表決（或舉手表決）的情況下，如沒有人就出席議員不足法定人數一事向立法會主席提出，則上述有關條文並不適用。

至於點名表決，簡慧敏稱，議事規則第17條第（4）款的意思是，在點名表決時出席會議的人數必須滿足法定人數，否則表決無效。

議員需全程坐在議事廳？

簡慧敏指出，一般而言，除了一些例外情況，所有提交立法會或全體委員會表決的議案，均須獲得「出席會議的議員」的過半數票，方為通過。她再引用議事規則第46條第（4）款：「若表決贊成某議題的議員多於在進行表決時在席議員的半數，議題即獲得過半數票。」強調在條文指的是「進行表決時的在席議員」，而不是全體議員。

「可能有人會問：議員不是應該全程坐在立法會議事廳中，不可離席的嗎？」對此，簡慧敏指出，議員可通過立法會大會前參與法案委員會審議議案和方案，也可通過大會恢復二讀辯論、全體委員會審議、三讀等全過程中的階段，按照議事規則表達立場，「而表決只須按《基本法》和《議事規則》的規定處理，即屬有效。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9