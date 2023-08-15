【生育率】本港夫婦平均子女數目跌至0.9名屬歷史新低　無孩家庭成主流

▲ 本港夫婦平均子女數目跌至0.9名屬歷史新低。（黃建輝攝）

家計會調查發現，本港夫婦平均子女數目降至0.9名，屬歷史新低，而無孩夫婦的比率亦增逾一倍，取代一孩家庭，成為本港主流；同時婦女理想子女數目與平均實際子女數目差距不斷擴闊。家計會預計子女數目未來2至3年將持續下降且難以逆轉，又指政府現時的鼓勵生育政策欠缺針對性，有很大改善空間，強調只有全面支援措施才能鼓勵生育。

家計會每5年進行一次「香港家庭計劃知識、態度及實行調查，最新調查在去年9月至12月間訪問1,502名已婚或正同居的女性，及其1,052名配偶或伴侶，發現去年沒有孩子的女性比率較5年前增加逾倍至43.2%，而有1名及2名孩子的比率便分別為27.4%及25.2%，均跌約10個百分點。至於婦女平均實際子女數目就跌至歷史新低的0.9名，與平均理想子女數目的1.5名差距越來越大，同時教育程度越高及家庭收入越高者沒有子女的比例均較高。

調查也發現，接近一半受訪者視「二孩」為理想子女數目，但以沒有子女為理想的受訪者也激增1.5倍，至逾20%。不過，想生或再生孩子的女性比率則大幅回升，由2017年的15.3%，增至去年的22%，表示不想生或不想再生者也有55.2%，比率較5年前的67.4%減少，同時表示「不知道」者，比率由2.7%升至16.4%。其中表示不想生育者指原因主要為「不喜歡小朋友」和「養育孩子責任大」。

對於鼓勵生育的措施，相較2017年的調查，更多女性受訪者表示各種經濟上的鼓勵、提高僱主及社會對家長的支援和提升教育質素的相關措施能鼓勵他們生育，特別是只有1名孩子的婦女，其次是沒有子女的婦女。



調查同時發現，本港女性及男性的避孕知識水平相當低，在10條避孕相關的題目中平均僅答對2.8條及3.1條。同時依賴不可靠避孕方法，如體外射精的比例也大增，由5年前的1.6%升至8.5%。另外，撇除想生育、已停經及沒有行房的女性，表示「有時有，有時無避孕」的女性也達17.8%，比率持續上升，而不避孕的主要原因為「懶得理會」及「覺得自己不會懷孕」。調查並指出，去年有4.9%女性在再過去一年曾使用緊急避孕丸，其中65.3%從藥房取得，惟根據條例有關藥物須由醫生處方。

訪問亦調查受訪者對我婚姻及性生活，發現受訪夫婦平均每月做愛3.1次，較過去兩次調查的4.3次及3.7次低，而對性生活感滿意或很滿意的夫婦也有5年前的7成減至僅過半數，感不滿意或很不滿意者也有2%增至11%。影響性生活的因素主要為工作壓力、與孩子同住一室及生活空間擠迫。至於對婚姻感到滿意或很滿意的也減少10個百分點至約7成。

家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝認為，生育率低料與近20年結婚人數減少，及結婚年齡中位數升至30.6歲有關，並相信平均子女數目未來兩三年會再跌，也看不到會逆轉的情況。他認為，經濟支援確很重要，但只是鼓勵生育的其中一個方法，調查可見受訪者同樣關心教育質素及社會對父母的支援，強調要有整體配套及合作，才可以鼓勵生育。

他又稱，港府一直以「個人決定」回應有關增加生育率的問題，但實際本港欠缺針對性鼓勵生育措施，只有增加子女免稅率、延長侍產假和產假等，相反其他國家鼓勵生育的力度及闊度均較香港大，如有一年產假、家庭友善工作間或者育兒服務，指本港有很大的改善空間，並強調要先了解婦女的擔憂，再到位地解決問題，婦女方會考慮生育。

家計會執行總監林慧翔補充，現時結婚年齡中位數越來越大，認為除避孕及生育的教育外，也要提醒婦女「計劃」很重要，要在年輕的時候告訴她們什麼年齡生育機會比較高，此方面的教育要再加強。她又指，現時不少在職婦女要同時擔起照顧家庭的重擔，壓力實際很大，若公司可推家庭友善計劃，如彈性上班時間，工作由同事間互相補足等，會有幫助。

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記者：黃小冰