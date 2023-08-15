【文化差異】內地遊客總結搭港鐵4大潛規則　1點最易做錯隨時犯眾憎

▲ 小紅書女總結搭港鐵4大潛規則，1點最易做錯隨時犯眾憎。

內地與香港全面通關後，社交平台「小紅書」上出現不少香港旅游攻略。近日有網民拍片分享，在香港乘搭地鐵的四大潛規則，引發網民共鳴，更紛紛列舉其他犯眾憎行為。

最新影片：

有小紅書用戶以「香港坐地鐵四大潛規則」為發文拍片，總結乘搭港鐵的車廂禮儀，而第一個潛規則是「安靜」，她發現車廂內幾乎每個乘客都戴上耳機，且不會高聲談話，尤其下班時都在休息。

其次是「永不過坐」，她指東鐵綫車廂兩側橫排座位各有五個，而港島、九龍區列車大部分是六人座，大部分港人都會按照座位數目而坐，通常不會出現「五人位坐六人」的情況。

第三是「不坐優先座（關愛座）」，樓主表示，香港一般會將優先座留給有需要的人，大部分人寧願站著，也不會坐優先座。

最後一點是「左走右站」，使用扶手電梯時，香港人習慣靠右企，讓出左邊通道供趕時間的人士上落。

樓主在影片的最後表示，雖然以上四個潛規則沒有對與錯，不過為了有舒適的車程，希望大家互相尊重。

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影片一出引起熱議，不少網民都表示對第一點深感共鳴，「常常有些人看手機開到勁大聲！真心覺得那些人沒公德心！要放大聲就用耳機啦」、「好多人都不喜歡用耳機，手機開的大大聲，跟自己家一樣，非常噁心」。

亦有網民分享其他潛規則，「一定要先讓裡面的人出來你再進啊」、「還有不要挨住條柱，人哋要扶的」、「車廂內禁止飲食」。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣