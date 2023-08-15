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【47人初選案】柯耀林偕溫和民主候選人宣傳　選舉經理指柯未提反對攬炒屬較婉轉

社會 17:56 2023/08/15

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初選案今續於西九龍裁判法院續審。資料圖片

民主派初選案今（15日）續審，前西貢區議員柯耀林的初選選舉經理陳展浚續以辯方證人身分作供。陳指，柯在參選時與衞生服務界候選人劉凱文合作宣傳，陳形容劉溫和進步並反對攬炒，惟陳同意柯的單張沒提過反對攬炒，方法較婉轉。

被告柯耀林沒有出庭作供，傳召辯方時為初選選舉經理的陳展浚以辯方證人身分續作供，陳供稱柯的競選單張基本上由他設計，柯在初選時曾與衞生服務界的候選人劉凱文合作，因劉同是年輕進步民主派，手法上似柯般溫和，同時雙方亦不同意以「攬炒」方式爭取民主，兩人曾推出聯合單張。

法官質疑，柯的單張沒提及反對攬炒，陳同意，承認所用方法較婉轉，但指劉是旗幟鮮明地反對攬炒，補充當時很多報道均顯示劉反對攬炒。

法官續問及陳，為何形容柯進步兼溫和，陳供稱思維進步不代表手法須激進。陳續指，進步是指不似傳統泛民般坐冷氣房，柯願意用行動爭取民主，亦要用議員的權力去監督政府，而非投票後便說「民主今日最黑暗」。 陳舉例指，柯與團隊曾在衝突現場監察警方執法。

聆訊明（16日）續。

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記者：陳曉欣

西貢區 設計 選舉 罪案

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