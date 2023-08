【職場哲學】面對八卦同事善用敷衍法　必學一句「hea答」反客為主免生是非

▲ 辦公室總有八卦同事愛打聽消息,不妨善用敷衍法去應付他們。

敷衍這兩個字,我們從小被教導是負面的態度,因為長輩教我們,上學和上班萬萬不能敷衍,用現代術語,即不能hea做。出來做事,當然要認真精準、清脆利落,即使不是為公司那麼偉大,也是為自己在行內的聲譽和成績,這是靠比別人認真多點、考慮多步、做得漂亮點累積而來的。在工作上,事情交到自己手上,當然不能敷衍。

但敷衍這個字應用在人事上,又不能說是絕對不要得的事。有些人,因種種原因無法斷絕來往,例如八卦類、攞着數搵人笨的同事或親戚,最好當然是以後咪再見為妙,但現實又往往不能如願。對着這類不能不面對的人,「敷衍」就變成最佳的社交抗體了。對着小人,機靈地嘻嘻哈哈敷衍一下便是,何須擺到明黑面絕交?﹗認真你就輸。

對着一副八到出面的相格,難道還跟他交心嗎?唯一與這類人投緣的人,就是自己都是八卦之人。一於盡情地、開朗地敷衍他便是,你可以跟他講很多話,但永遠不讓他套到你半句他想要聽的,免生是非。例如,當八卦者私私縮縮地問:「喂喂喂,你知唔知呀邊個點點點呀?」我會用非常投入的語氣瞪大對眼「敷衍答」:「係咩?唔知喎!乜咁呀!咦,點解你知咁多嘢嘅?」這種敷衍答好處是:一、無答到對方想聽到的答案;二、亦因為我不知,無法就這個話題互相「交流」資料;三、把焦點從「呀邊個」轉為八卦者自己(點解「你」知咁多嘢?)」一般做得八卦者,都有個共通點:只愛講人不愛講自己,故很容易敷衍他。

「敷衍」,英文說法有很多種,例如:brush them off,通常是用在否定句如「Don't brush me off」(不要敷衍我/唔好耍我)。又或get someone off your back,即打發某人走。對着不能不面對的麻煩八卦者,就是要機靈地brush them off和get them off your back!

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄,原題為「善用敷衍法」。

