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【非典型奶奶】年輕貌美新抱不懂做家務　卻因一個原因超得女強人奶奶歡心

親子 19:10 2023/08/15

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

黎氏雅反傳統，不用媳婦煮飯﹑做家務，只要求對方學懂做生意。

傳統娶新抱思想，最好是入得廚房、出得廳堂。越南一名奶奶卻反傳統，不用媳婦煮飯﹑做家務，只要求對方學懂做生意，並且將來能接管自己辛苦打拼出來的事業王國。對於不用留在家中做「黃面婆」，而又可成為獨當一面的女強人，令不少女網友稱羨，更有人羞喊自薦，「你還有兒子嗎？」

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綜合外媒報導，該名奶奶叫黎氏雅，在越南擁有3間餐廳和酒店，此外，她的生意版圖更擴展到美容業。黎氏雅已離婚，憑著一己之力把兩名兒子養育成人。由於黎氏雅體會到發展生意事業的重要性，所以對於選新抱，她別有一番想法。

黎氏雅大兒子的女朋友早前在銀行工作，雖是不錯的行業，但終歸不是自己的生意，所以黎氏雅對此感到不太滿意。直到一次，對方願意辭去銀行的工作，然後到自己旗下的美容行業幫助，才被允許入門。

其後，到26歲的小兒子戀愛了，便把女朋友帶來給黎氏雅見面。想不到第一次的會談，對方便立即俘虜了黎氏雅的心，因為對方是從事美妝行業的，所以與她有聊不盡的話題。2個月後，對方更順理成章地成為她的新抱。

小新抱入門後，黎氏雅發現了對方完全不懂任何做家務的技能。雖然當下有些不滿，但是，對於是女強人的奶奶來說，認為擁有做生意的技能才是重點。黎氏雅更明言，將來會把生意交給兩名兒子和新抱們打理，讓他們繼續好好發展下去。

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責任編輯︰王明芳

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