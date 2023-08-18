【流行病毒】與新冠症狀極似傳染力極強　醫生揭這種病毒：1人中獎全家高燒

▲ 醫生揭1種病毒與新冠症狀極似，傳染力極強。

新冠肺炎疫情緩和，但另一種與新冠症狀極似的流感病毒，也需嚴陣以待。近日有台灣醫生在網上發文，指出流感患者有上升趨勢，而且傳染力極強，幾乎是「一人中獎，全家都高燒」的狀態，因此建議有類似症狀、新冠快測卻呈陰性的人士便應儘快求醫。

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據Facebook專頁「耳鼻喉科 張弘醫師」近日分享的一則帖文，表示流感患者有上升趨勢，而在診所內他亦明顯感受到。張弘表示，在診所內驗出流感的患者，初步估計數量已追上新冠肺炎患者，又指流感「傳染力極強」，程度幾乎是「一人中獎，全家都高燒」。

張弘指出，流感跟新冠肺炎的症狀很像，多數是「高燒、全身痠痛」，因此建議有類似症狀的人士，若新冠快測呈陰性，便應儘快尋求醫生檢查服藥，提醒「越早治療、效果越好！」

12月至4月是流感高峰期

香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生，曾接受TOPick訪問指出，流感（季節性流感）是「呼吸道病毒感染」，流行期多數由12月尾起，直到翌年4月；當7至8月時，流感有「小陽春」亦會較為流行，只是高峰期不及12月至4月多。

如何區別流感及新冠？

由於流感和新冠肺炎都會出現呼吸道感染病徵，韓錦倫指出，新冠肺炎、甲型流感跟乙型流感同樣可用檢測棒，自行檢測是否感染病毒。而甲流的病況較嚴重，病情嚴重者可引發腦炎、肺炎、心肌炎等狀況，危及性命。乙流病情較甲流輕微，死亡率低。

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責任編輯：羅嘉欣