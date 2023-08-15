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【人口推算】2024年居港人口推算增至819萬　每3人有多於1名長者

社會 18:21 2023/08/15

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政府統計處發表最新人口推算數字，預算「居港人口」將於2046年年中達到819萬。（資料圖片）

政府統計處今日（15日）發表最新人口推算數字，預算「居港人口」將由2021年中的741萬人，增至2046年年中的819萬，期間增加78萬人，增幅達1成；而較高及較低推算人口數字，則分別為896萬及776萬。

統計處表示，根據基線人口推算，在整個推算期內，居港人口會「大致保持上升趨勢」。在扣除人口自然減少75萬人後，統計處推算本港人口「淨移入」多達152萬人；隨著政府近年推出多項招攬人才和輸入勞工計劃，推算未來20多年注入的「新血」，主要包括89萬名單程證持有人、51萬名透過各項計劃移入的香港非永久性居民，以及24萬名外籍家庭傭工。

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統計處亦預料香港生育率微升，但仍維持低水平，總和生育率（即每1,000名婦女在一生中活產子女的數目）按推算，將由2021年的772名，輕微回升至2046年的938名。

此外，未來人口預期持續高齡化，統計處指，隨着戰後嬰兒潮出生的人士踏入老年，以及男、女性出生時平均預期壽命繼續上升，在撇除外籍家庭傭工後，65歲或以上長者人口推算在25年間將增加近1倍，由2021年的145萬，上升至2046年的274萬，佔總人口比例由20.5%上升至36%，即每3名港人中，便有多於1名是長者。

同時，按最新勞動人口推算結果，整體勞動人口將會由2021年的354萬，上升至2038年366萬的頂峰，隨後逐漸下降至2046年的358萬。整體勞動人口參與率（即勞動人口在15歲及以上陸上非住院人口所佔的比例），按推算由2021年的57.2%，下降至2046年的51.6%，統計處解釋，主因是長者佔總人口比例持續上升，導致整體勞動人口參與率下跌。

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責任編輯：馮琪雅

人口 香港 生育 政府統計處 單程證

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