  • 30°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 19:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【警隊高層】周一鳴調任警務處副處長(行動)　陳俊燊升副處長（管理）

社會 18:39 2023/08/15

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

左起：周一鳴、陳俊燊。（政府新聞處）

警務處副處長（管理）周一鳴將調任警務處副處長（行動），接替展開退休前休假的袁旭健。而警務處高級助理處長陳俊燊獲委任為警務處副處長，出任副處長（管理）。警務處助理處長（公共關係）陳東則會晉升為警務處高級助理處長，出任行動處處長。有關調動明日（16日）起生效。

最新影片推介︰

TOPick診症室
【TOPick診症室】揀錯寢具易瞓捩頸腰痠背痛　脊醫教挑選枕頭床褥2大準則

陳俊燊簡歷：
　　 
陳俊燊於1997年加入香港警隊，曾在不同警政範疇工作，負責前線指揮、刑事情報、專業培訓及政策制定等職務。2016年晉升總警司後，陳俊燊先後擔任中區警區指揮官及港島總區副指揮官。他在2019年2月晉升為助理處長，掌管人事部，並於2020年11月出任警務處助理處長（行動）。2022年4月，他晉升為警務處高級助理處長，接任行動處處長。

陳東的簡歷：
　　 
陳東於1996年加入香港警隊，任職督察。在警隊服務期間曾駐守多個前線及總部單位，對保安及刑事情報工作均擁有豐富經驗。陳東曾在2014至2016年期間借調到保安局工作。他於2018年晉升為總警司，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科。他在2020年晉升為警務處助理處長並主管保安部，並於2022年8月起掌管公共關係部。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

退休 保安局 警務處 公共關係 科技罪案 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限
15:55 2023/08/13
【阿Sa情變】網傳C小姐是三甲港姐　港版孫藝珍獲TVB力捧前途無限