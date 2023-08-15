【警隊高層】周一鳴調任警務處副處長(行動)　陳俊燊升副處長（管理）

▲ 左起：周一鳴、陳俊燊。（政府新聞處）

警務處副處長（管理）周一鳴將調任警務處副處長（行動），接替展開退休前休假的袁旭健。而警務處高級助理處長陳俊燊獲委任為警務處副處長，出任副處長（管理）。警務處助理處長（公共關係）陳東則會晉升為警務處高級助理處長，出任行動處處長。有關調動明日（16日）起生效。

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陳俊燊簡歷：



陳俊燊於1997年加入香港警隊，曾在不同警政範疇工作，負責前線指揮、刑事情報、專業培訓及政策制定等職務。2016年晉升總警司後，陳俊燊先後擔任中區警區指揮官及港島總區副指揮官。他在2019年2月晉升為助理處長，掌管人事部，並於2020年11月出任警務處助理處長（行動）。2022年4月，他晉升為警務處高級助理處長，接任行動處處長。

陳東的簡歷：



陳東於1996年加入香港警隊，任職督察。在警隊服務期間曾駐守多個前線及總部單位，對保安及刑事情報工作均擁有豐富經驗。陳東曾在2014至2016年期間借調到保安局工作。他於2018年晉升為總警司，先後掌管毒品調查科和網絡安全及科技罪案調查科。他在2020年晉升為警務處助理處長並主管保安部，並於2022年8月起掌管公共關係部。

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責任編輯：蘇文軒