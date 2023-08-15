【生命鬥士】57歲港媽喪子戰勝乳癌再患急性白血病　丈夫急盼善心人捐贈骨髓

▲ 57歲港媽喪子戰勝乳癌再患急性白血病，丈夫急盼善心人捐贈骨髓。

廿年前的一天，是Cat和她的丈夫經歷過最黑暗的時刻，6歲兒子不幸罹患癌症而離開人世，留下了無法用言語形容的空虛和悲痛，正當他們以為這是生命中最後的挑戰⋯⋯

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2017年4月，命運再一次殘酷地降臨在Cat和家人身上，Cat不幸確診乳癌，一邊乳房為HER2，另一邊乳房為浸潤性乳癌。但她憑著堅毅意志及樂觀態度，去接受艱苦的抗癌治療，在身體許可之下，她不時會去行山、跑步、打羽毛球，與乳癌姊妹們做義工派飯。經過五年的治療，終以為戰勝了病魔，上天卻再一次安排無情的考驗，六個月前一次抽血檢查中，Cat證實患上了骨髓瘤（血癌初期），無奈地再一次走上抗癌路，Cat因為治療副作用令身體承受著強烈的疼痛，體重只剩約80磅，丈夫眼見她經歷化療的痛苦心如刀割，但她仍不放棄，繼續用堅韌的生存意志去抵抗病魔。

Cat先後接受過化療、標靶治療等，但仍未能夠控制病情，至7月情況惡化轉化為急性白血病，必須盡早換骨髓方能保命。Cat家中有六兄弟姊妹，她排第四，她家中的五位兄弟姊妹及親人與Cat的骨髓都不吻合，這對他們帶來沉重打擊，惟有寄望公眾的捐助。

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Cat的丈夫現希望向大眾發出一個真摯的呼籲，呼籲善心人能登記成為骨髓捐贈者，讓太太有續命重生的機會。

「我懇求每個人都能登記成為骨髓捐贈者。你的行動將令我太太和那些渴望延續生命的病人帶來希望和救贖。如果您曾經考慮過捐骨髓，現在就是行動的時刻。請聯絡紅十字會登記和捐贈骨髓。」

「讓我們為我們內心最愛的人奮鬥，為每一個需要幫助的人奮鬥。讓我們用愛和希望攜手共進，尋找戰勝這殘酷疾病的答案。」

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責任編輯：羅嘉欣