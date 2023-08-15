【骨髓捐贈】喪子婦人先後患上乳癌及白血病　急求骨髓續命

▲ (受訪者提供)

Cat和她的丈夫的6歲20年前不幸罹患癌症而離開人世。惟不幸事情接二連三，Cat於2017年4月不幸確診乳癌，一邊乳房為HER2，另一邊乳房為浸潤性乳癌，經過五年的治療，終以為戰勝了病魔，更不時會去行山、跑步、打羽毛球，與乳癌姊妹們做義工派飯。

六個月前一次抽血檢查中，Cat證實患上了骨髓瘤，亦即血癌初期，需再一次走上抗癌路。因為治療副作用令身體承受著強烈的疼痛，體重只剩約80磅。Cat先後接受過化療、標靶治療等，但仍未能夠控制病情，至7月情況惡化轉化為急性白血病，必須盡早換骨髓方能保命。

Cat家中有六兄弟姊妹，她排第四，她家中的五位兄弟姊妹及親人與Cat的骨髓都不吻合。Cat的丈夫表示，呼籲善心人能聯絡紅十字會登記和捐贈骨髓。，讓太太有續命重生的機會，「讓我們為我們內心最愛的人奮鬥，為每一個需要幫助的人奮鬥，尋找戰勝這殘酷疾病的答案。」

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責任編輯：陳展棋

