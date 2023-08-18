【手足口病】小朋友才會染病？感染過終身免疫？　拆解手足口病坊間迷思

▲ 手足口病是兒童間常見的傳染病，但其實成人亦有機會感染，且感染過後並不能終生免疫。

夏天為傳染病高峰期，其中手足口病是兒童間較常見的疾病，但仍有不少人對此疾病不甚了解。TOPick為大家整理資料，拆解坊間常見的手足口病迷思。

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致病原因及徵狀

根據衞生署資料，手足口病通常由腸病毒如「柯薩奇病毒」和「腸病毒71型」引起，其中「腸病毒71型」引致的手足口病備受關注，因為它較有可能引致病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等嚴重併發症，甚至造成死亡。

手足口病的潛伏期約為3至7天，病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛等症狀。發燒後1至2天，口腔可能會出現疼痛的水疱，這些水疱初時呈細小的紅點，然後會形成潰瘍，潰瘍通常位於舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，患者的手掌及腳掌，甚至臀部及／或生殖器亦會出現不痕癢及有時帶有小水疱的紅疹。不過，手足口病患者亦可能沒有病徵，或者只出現皮疹或口腔潰瘍等病徵。

染疫過後終生免疫？小朋友才染病？

那麼，感染過手足口病又是否代表以後便能終生免疫？事實上，手足口病患者痊癒後，會對相應的腸病毒產生抗體，惟日後仍可感染由其他腸病毒引致的手足口病。

不少人認為手足口病為「兒童專利」，但其實任何年齡的人都可以患上手足口病。手足口病之所以在小朋友身上更常見，是因為此病經口水及飛沫傳播；小朋友經常將手放入口中，雙手又欠缺衛生，而在學校的群體生活之中亦經常與其他小朋友有密切接觸，所以他們比成人較易感染。

而根據紅十字會資料，很多受感染的小朋友因口腔內有很多疱，造成吞嚥困難。父母可以給他們一些清涼的食物，例如凍奶、乳酪、啫喱和雪糕等。此外，小朋友亦有可能因手足口病而引致嘔吐，由於嘔吐物內有很多病毒，因此當嘔吐物污染了一些地方或物品時，就容易造成病毒殘留。假如沒有消毒乾淨，其他人也 會被傳染，建議用1:49的稀釋家用漂白水進行清潔。

目前並沒有特定的藥物可以治療手足口病，患者應多喝水和有充足休息，同時亦可用藥物治療症狀，以紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。為免把病毒傳染給別人，患者應該避免上學或參加集體活動，直至所有水疱變乾。如感染是由腸病毒71型引致，患者完全康復（即發燒及紅疹消退，以及所有水疱乾涸及結痂 ）後應留家休息多兩星期才上班或回校上課。

注意日常衛生

由於現時仍未有疫苗可有效預防手足口病，要有效預防感染，保持良好的個人及環境衞生最為重要。市民應保持雙手清潔、進食前以梘液和清水清潔雙手，打噴嚏或咳嗽時用紙巾掩蓋口鼻，避免與他人共享食物或飲品，亦應該避免共用毛巾或其他個人物品。環境方面，除了應該保持室內空氣流通，亦建議使用1比99稀釋家用漂白水作日常清潔，並清潔經常觸摸的地方及物件。

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責任編輯：羅嘉欣