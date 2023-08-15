【生育率】夫婦行房減少至每月僅3.1次　避孕知識10題錯近7題

▲ 家計會最新調查發現，受訪夫婦每月行房次數減少，生育意欲大減。（黃建輝攝）

家計會每5年進行一次「香港家庭計劃知識、態度及實行調查」，最新調查在去年9月至12月間訪問1,502名已婚或正同居的女性，及其1,052名配偶或伴侶。調查包括受訪者的婚姻及性生活，發現受訪夫婦平均每月行房3.1次，較過去2次調查的4.3次及3.7次低，而且對性生活感滿意或很滿意的夫婦，也由5年前的7成減至僅過半數，感到不滿意或很不滿意者也由2%增至11%。

家計會指，影響性生活的因素主要為工作壓力、與孩子同住一室及生活空間擠迫。至於對婚姻感到滿意或很滿意，也減少10個百分點至約7成。

調查更發現，本港女性及男性的避孕知識水平相當低，在10條避孕相關的題目中平均僅答對2.8條及3.1條。同時依賴不可靠避孕方法，如體外射精的比例也大增，由5年前的1.6%升至8.5%。

另外，撇除想生育、已停經及沒有行房的女性，表示「有時有，有時無避孕」的女性也達17.8%，比率持續上升，而不避孕的主要原因為「懶得理會」及「覺得自己不會懷孕」。調查並指出，去年有4.9%女性在再過去一年曾使用緊急避孕丸，其中65.3%從藥房取得，惟根據條例有關藥物須由醫生處方。

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記者：黃小冰