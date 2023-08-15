【神徒必儲】戶戶送聯乘Anson Lo推出「撈撈造型杯墊」　一套4款由教主手繪設計

▲ 戶戶送聯乘Anson Lo推出一套4款「撈撈造型杯墊」，全部由教主手繪設計。（有關機構提供）

今個夏天，McCafé再度聯乘OOHA汽水調製特飲，今次選用荔枝乳酸味汽水推出全新期間限定的「草莓冰雪乳酪」，於8月15日起在戶戶送發售。而戶戶送更聯乘「教主」Anson Lo推出「莓刻甜蜜系列」，選購各款飽套餐及麥炸雞套餐，並配以「草莓冰雪乳酪」，就可獲得由教主親手設計的「撈撈造型杯墊」，一套4款。

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是次於戶戶送發售的McCafé期間限定「草莓冰雪乳酪」，選用OOHA荔枝乳酸味汽水，加上酸酸甜甜的草莓乳酪冰雪，好啱夏日消暑解渴。

戶戶送更聯乘Anson Lo獨家推出限量版「撈撈造型杯墊」，一套4款杯墊由Anson Lo精心手繪設計，是參照「教主」4個不同造型，並印有教主簽名，各位「神徒」萬勿錯過。

▲ Anson Lo親手設計4款杯墊，全是參照教主4個不同造型，並印有教主簽名。（有關機構提供）

由8月15日至9月11日，凡於早上11時後用戶戶送訂購McCafé「莓刻甜蜜系列」，即可獲得「撈撈造型杯墊」一款。一星期派發一款杯墊，一人餐可獲一個杯墊、二人餐可獲兩個、三人餐則可獲三個。數量有限，送完即止。

戶戶送平台指定 McCafé「莓刻甜蜜系列」包括：

麥炸雞三人餐配草莓冰雪乳酪、

自選飽三人餐配草莓冰雪乳酪

麥炸雞二人餐配草莓冰雪乳酪

麥炸雞二人餐配草莓冰雪乳酪

自選飽二人餐配草莓冰雪乳酪

麥炸雞一人餐配草莓冰雪乳酪

自選飽一人餐配草莓冰雪乳酪

責任編輯：林綺玲