【暑熱警告】今午首度「後追」黃色暑熱警告　勞工處：系統技術故障

▲ 勞工處今年5月中推出工作暑熱警告。(資料圖片)

勞工處今年5月中推出工作暑熱警告，但一直被指發放訊息混亂，今日(15日)更首次「後追」發出黃色暑熱警告的時間。勞工處解釋，工作暑熱警告系統曾於今日中午出現技術故障，會與天文台商討避免類似事件再次發生。

勞工處先在今日下午12時57分公布，黃色工作暑熱警告「今日(8月15日)下午12時40分生效」，是處方首次發出公布晚於生效時間而需要進行追溯。至下午2時40分前，處方透過與傳媒的手機應用程式工作群組通知，黃色工作暑熱警告取消。但又再通過手機短訊發出提示，指黃色工作暑熱警告「將於下午1時40分生效」，再於2分鐘後，發出「將於下午2時40分取消」的另一個提示。

勞工處指，工作暑熱警告系統曾於今日中午出現技術故障，導致於下午12時40分生效的黃色工作暑熱警告信息未能及時發放，有關情況已在短時間內修正，處方會與天文台商討並加強系統，避免類似事件再次發生。

自工作暑熱警告實施以來，勞工處已被批評多次「彈出彈入」，短時間內取消警告後又再發出，其中在6月2日更在一日內先後3度發出及取消。勞工處稱，警告發出後最少會維持1小時，而處方《指引》內所建議的工作與休息安排亦是以1小時為基礎，因此警告取消後技術上確有可能出現因「香港暑熱指數」再度上升而重發的情況，但強調不會影響警告生效時段內按每小時需要實施防暑措施的可行性。

此外，天文台已協助勞工處調整系統涉及警告取消機制的技術參數，可顯著減少警告取消後在短時間內重發的情況，經調整的警告系統已於上月6日實施。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9