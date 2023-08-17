【精神治療】青山醫院精神健康體驗館本月開放予公眾參與　設「徵狀體驗館」盼打破教科書式教育

原訂於2020年啟用的青山醫院的精神健康體驗館(Mind Space)，於疫情期間有限度邀請學校及團體參與，共有1900人到訪。館方於今年8月開放予公眾參與，公眾可以於網上(mindspace.org.hk)預約，體驗館周一及周四開放予團體參與、周三及周六就開放予個人參觀，費用全免。館方預計，每個月可以服務約700人。

體驗館設於青山醫院學院樓二樓。體驗館設有5個區域，參與者進入場館時，工作人員會協助配戴模擬精神病人入院的手帶，讓參與者感受到入院的「儀式感」。參與者首先會經過「時光隧道」，並會鈿述香港精神科病人治療的發展史 ，包括70年代設立的華藉及歐藉癲房。區域亦會展示昔日的法醫圍牆、病房以及約束病人的手帶等設備；而「腦海導航」及「復康新知」區域， 就讓參與者了解精神科的病因及治療方法。

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部分香港精神科治療服務發展史 1841 域多利監病房用以羈留精神病人 1872 設立華藉及歐藉癲房 1898 於廣州芳村設惠愛醫癲院，分流病人 1928 兩個癲房合併成域多利精神病院 1953 青山醫院啟用 資料來源：青山醫院精神健康體驗館

緊接的「全人健康」區域，會提供精神健康加油站，提供精神健康教育的資訊。接著就是館方的「重頭戲」，思覺交流的區域。12歲以上的參與者可以於4間體驗室中，於圖書館、家中以及街市等場景，體驗思覺失調、以及被迫害妄想症中，幻覺及幻聽的徵狀。記者親身試玩當中兩間體驗室，其中一間需要配戴VR眼鏡、另一間則不用。參與者可以聽到自己的「另一把聲」的負面語句，而身前的景物亦會幻化成「死」、「魔鬼」等形象，部分體驗室亦會令參與者感受到天旋地轉的情況。

館方亦安排4-6名「朋輩支援員」，由過往患有嚴重精神病的康復者分享經歷，其中48歲的Eric是一名藝術教師，於02年患有思覺失調，他喜歡「光明會」，陰謀論等現象，後來將現象當以為真，於巴士及地鐵間流離，亦經常認為自己是「受到注視、特別的人物」。他最終被帶到醫院接受治療，最終成功康復出院。Eric指，如面對問題需跟足醫生指示，並需定時服藥，希望參與者可以減少歧見，「我都可以康復過來，與大家見面。」

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青山醫院行政總監蕭慧敏表示，大眾可能對精神病患者的思想及行為不完全了解而產生疑慮，因此設有徵狀體驗讓大眾加深了解，並會由朋輩工作員現身說法康復經歷，是館方的重點項目。蕭慧敏指，希望市民更加關注精神健康，其中青少年處於價值觀的關鍵期，是館方主要的目標對象，希望讓他們體驗精神病。體驗館運作小組聯席主席蘇瑋琳則指，相比於灌輸形式的教育，希望透過親身體驗，打破過往「教科書式」教育的形式。

近期發生多宗於精神健康有關的事件，是否促成院方館方興建的其中一個原因。蕭慧敏表示，自2000年起成立青山醫院精神健康學院，院方一直推動精神健康範疇。至於政府計劃推動有條件釋放令的修例，院方亦會配合政府的方案。

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記者：陳展棋 攝影記者：湯致遠