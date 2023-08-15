【藥物中毒】兩名病人於港大及中大中醫診所獲處方木香後中毒　中藥材由國盛行提供

▲ (資料圖片)

衞生署今日（15日）公布，醫院管理局昨日通知兩宗茄科生物鹼中毒個案。個案涉及兩名女病人，均服用了來自國盛行有限公司含有木香的中藥材湯，她們的尿液及有關藥湯經醫管局化驗後，證實含有茄科生物鹼。醫管局化驗亦證實病人未曾服用的中藥材木香證實含有茄科生物鹼。初步調查顯示，該款名為木香的中藥材來自同一批次（批號：60532110-1），懷疑受茄科生物鹼污染。

有關受影響批次自2022年1月起生產。一名56歲女病人於7月27日服用中藥材湯約三十分鐘後，出現與茄科生物鹼中毒相符的病徵，包括頭暈、四肢無力、神志不清、說話不清、瞳孔放大及心跳加快。有關中藥材經香港防癆會─香港大學中醫診所暨教研中心（灣仔區）的中醫師處方，用於調理久咳。她同日到東區尤德夫人那打素醫院求醫，接受治療後已於7月31日出院。

另一名63歲女病人於8月3日服用中藥材湯約三小時後，出現與上述茄科生物鹼中毒相符的病徵，包括神志不清和下肢乏力。有關中藥材經靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心（西貢區）的中醫師處方，用於調理消化不良。她同日到基督教聯合醫院求醫，接受治療後已於8月5日出院。



根據中藥文獻，該中藥材不應包含被驗出的茄科生物鹼。衞生署就有關受污染中藥材的分發相關調查工作仍在進行。 醫管局及中醫診所暨教研中心會聯絡曾處方受污染藥材的病人及提供健康建議。



另外，衞生署明日（八月十六日）起設立熱線（2961 8949）供曾使用上述診所處方受污染藥材的市民查詢，熱線由上午九時至下午五時運作。作為預防措施，衞生署建議曾獲上述診所處方包含木香的中藥材的市民，應停止服用，有需要時應盡快向診所求診。如有不適，應盡快徵詢醫護人員的意見。

「國盛行」中藥非第一次出現問題。於2022年5月，持牌中藥材批發商「香港東興堂科技發展股份有限公司」和「國盛行有限公司」分別自願從市面收回兩批中藥材，包括一批「山茱萸」（批次編號：20180301）及一批「澤瀉」（批次編號：63022110），因其經煎煮後的藥湯被驗出有機磷農藥。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋