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【乙型肝炎】社區篩查揭帶菌率高於標準　梁熙籲為高風險人士提供免費篩查

政治 22:34 2023/08/15

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民建聯立法會議員梁熙籲為高風險人士提供免費篩查。（資料圖片）

民建聯立法會議員梁熙去年10月與社區組織「銀騎士」，在柴灣漁灣邨舉辦「乙型肝炎社區篩查活動」，為124名年齡35至78歲的市民，進行乙肝病毒表面抗原測試，發現當中的帶菌比率，遠高於當局公布的標準。梁熙建議政府配合「基層醫療健康藍圖」理念及「慢性病共同治理計劃」，資助市民進行乙型肝炎及肝癌篩查計劃。

本身是民建聯衞生事務發言人的梁熙指，在篩查活動中發現10名參加者為檢測陽性的乙肝病毒帶菌者，比政府資料顯示的每15人便1名患者更普遍。而在檢測同日進行的問卷調查中，9成9受訪者支持政府推行乙型肝炎篩查計劃，反映市民對篩查服務需求殷切，非常關注自身健康。

梁熙認為，港府有必要為高風險人士提供資助，即1986年以後出生的市民提供一次免費的篩查，以吸引他們主動進行定期肝癌風險評估，找出隱性乙肝患者，再按病情分流至地區康健中心、公營醫院及私立醫院，以善用醫療資源。

被問到為高風險人士提供一次免費的篩查會否為政府財政帶來壓力，梁熙指，每次篩查只需約數十元至百元不等，認為不是一個大數目。

袁孟峰：本港約7成肝癌患者確診時為晚期或末期

與香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授袁孟峰表示，香港現時約七成肝癌患者被診斷時，已為肝癌晚期或末期，情況不理想。由於乙肝帶菌者大多沒有明顯病徵，以致市民掉以輕心，當中約四分之一個案或因此延誤而惡化為肝硬化甚至肝癌，強調定期檢查和監察十分重要。

袁孟峰建議香港參考其他國家和地區的做法，引入新的檢查方法，把異常凝血酶原生物標記檢測（PIVKA-II）加入定期監測項目，緩減因超聲波檢查不足而造成的遺漏，研究證明此做法可令整體準確率由約50%提升至90%。

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記者：戴朗希

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