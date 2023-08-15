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【人口推算】2046年人口升至819萬？　學者：政府估算樂觀需觀察人才會否留下

社會 23:33 2023/08/15

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政府統計處最新推算，2046年中居港人口將升至819萬人。（陳靜儀攝）

政府統計處最新推算，本港人口今年起終止跌勢，直至2046年保持升勢，居港人口將由前年年中741萬人，增至2046年年中819萬，25年間增加78萬人，主要涉及「淨移入」152萬新血，以及生育率微升；惟人口老化問題持續，長者人數料倍增至274萬，即每3名港人會有多於1名長者，同期勞動人口僅微升4萬人。有學者擔心本港能否留住人才，且社會氛圍影響港人生育意向，認為政府估算較樂觀。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝指，通關導致今年本港人口突然回升，認為不能只用1年數據推算人口持續升至2046年，加上暫未知本港能否留住新輸入的專才，認為要花更長時間觀察。

他亦說，觀察過去40年數據，小型家庭已成港人常態，加上近年移民潮及工作不穩定等，直言要達到估算出生率升幅是「無咩可能」。

另參考統計處對上一次於2020年公布直至2069年人口推算報告，橫跨50年，但今次報告只橫跨25年，葉估計早年未有疫情及社運，故政府才有較大信心作長期推算。

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記者：馮琪雅

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