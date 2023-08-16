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34歲黃心穎被爆與泥鯭結婚　爬馬國明湯洛雯頭閃婚疑雙喜臨門

娛樂 08:28 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

現年34歲的黃心穎被爆結婚！自2019年因「安心事件」與當時男友馬國明分手的心穎，形象插水，之後RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）對她不離不棄，二人拍拖約3年，由當日低調慢慢讓感情曝光。

比如，早前RubberBand到英國開演唱會，心穎更做「跟得女友」，更罕有連環公開與男友的合照，可見「黃泥戀」日趨穩定。

【叱咤樂壇】黃心穎學佛靜心走出陰霾　與RubberBand鼓手泥鯭監製新歌《沙包》

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黃心穎疑雙喜臨門

有傳媒更突然報道指，黃心穎與泥鯭於本月13日已入紙申請排期結婚，實行爬頭比早已公佈結婚的馬國明和湯洛雯更快拉埋天窗。

近年在男友支持成歌手的心穎已推出了兩首個人單曲，早前更十分勤力四出宣傳新歌，聲言專注事業未考慮過結婚。

似一心為歌唱事業奮鬥的心穎，現在卻突然排期結婚，被猜測要搶先湯洛雯出嫁外，更被猜或是雙喜臨門。不過黃心穎及泥鯭都未有回應。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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