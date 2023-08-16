【賭王千金】何超儀罕談老公病況　陳子聰險切腳終身用尿袋【有片】

▲ 何超儀罕談老公病況！

已故賭王何鴻燊二房千金何超儀（Josie）亮相鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道「The Do Show」專訪，公開老公陳子聰的病況，子聰也有接受Do姐電話訪問，他說：「生命好緊要，有咩唔開心嘅事，你可以應付，尤其經過呢次情況，你會知道生命好緊要。」

何超儀談老公病況

Josie希望藉節目讓觀眾知道大動脈撕裂是一個隱形殺手，但可透過身體檢查發現，借老公的病例來提醒大眾。

Do姐問陳子聰是否如外界傳聞所說患癌，Josie說：「佢喺2016年曾經患過肝硬化，因為好早發現，肝硬化好快好返。佢入咗醫院，再發現佢有直腸炎，跟住都即刻醫好咗。嗰時佢成日喺醫院吊鹽水，唔食嘢，佢咪瘦到好似骷髏骨頭咁囉。」J

Josie指她老公後為了健康而開始戒煙，並指老公曾經是「煙接煙」。可惜，陳子聰表示戒煙後，慢慢又回復以往的情況。

▲ （影片截圖）

陳山聰回澳洲後「出事」

直到去年10月5日，Josie指陳子聰回澳洲探親，陳子聰不斷暴飲暴食，「佢媽媽話我知佢已經進咗醫院，佢媽媽話佢食咗好多嘢，帶佢去吃點心，食咗好蝦餃，咁我知咩事喇！佢好孝順，父母年紀大，叫佢幫手搬個籠、搬床褥，唔夠一星期，佢晚晚8點已經瞓喺自己間房，同我視像通話都冇力，話好似傷咗盤骨，總之佢郁唔到。好快情況就變差，但佢唔認。」

後來，陳子聰表示感到痛楚、不能下床，Josie看到老公面色一時黃黑色一時又變粉紅色，覺得不正常，叮囑老公返港要即時看醫生。

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做粗活致大動脈爆裂

Josie指老公駕車送親戚前往醫院，指子聰在車上十分肚痛，更痛到暈了，被送往急症室。

Josie稱：「照完晒好多嘢之後，醫生同佢講話佢個動脈爆咗，肚臍以下嘅大動脈係爆裂咗喇，應該肚痛係因為一肚都係血。依家唔使講咁多嘢，畀個機會佢打一個電話，佢就打咗畀我。」趕往醫院的Josie看到老公正在昏迷。

Josie指此病容易發生在愛吸煙喝酒、吃肥膩食物、壓力大、「三高」的人士身上，她指陳子聰大動脈爆裂是因為做粗活。

她說：「開咗肚之後，啲血已經流到一地都係，成個肚都係血，通通都流晒出嚟。醫生要切開佢啲肉，然後要掀起皮，首先拎內臟出嚟，因為四周圍都係血，要先清洗，將裡面啲嘢拎出嚟清洗」。

她續說：「醫生即刻切咗嗰啲壞咗嘅部分，結果要同佢換啲矽膠做嘅人造膠喉入去，當中有防彈衣用料。手術過程中，醫生鉗爛咗佢嘅尿道，個腎又發生咗啲事嘅，直腸炎又要切咗佢，佢成個人手插住啲喉多到好似拖板咁。個傷口封唔埋嘅，因為仲有嘢未搞掂，醫生話要搞多4日。」

▲ （IG圖片）

陳子聰終身用尿袋

陳子聰經過4天的手術後，全身插著儀器、每天需輸10包血。

Josie稱子聰在一個月加一星期後醒來，發現自己的肚脹得看不到雙腿，然後就哭了出來。

她指子聰現時失去兩條尿道，「佢冇辦法去小便，最初都有啲黑血，醫生好擔心佢啲毒素，好多毒素喺體內排唔到出來，結果幫佢做咗個造口畀佢排便，醫生話呢個造口應該係永久性，又開咗個永久導尿管。」而醫生也指子聰的情況需一世洗腎。

▲ （影片截圖）

超儀為老公病況匿房喊

子聰在「出事」後，情況不太穩定，「皮包骨」情況比2016年時更嚴重。

Josie稱家姐叮囑她需冷靜，因外地的人不知何超儀是誰。她指自己曾躲在房間哭，但一想到如自己生病，就便無法再照顧老公，選擇堅強下去。

Josie打算聯絡醫療專機安排老公回香港，並一度與澳洲醫生爭辯，直至該醫生放假，她再向華人醫生表示子聰抵港後，會由有香港專科醫生及教授治療，該華人醫生在電話與香港教授溝通後，答應放行。

陳子聰需重建尿道

Josie指子聰返港後，現時情況好轉了很多，在瑪麗醫院留醫一個多月才回家。

她稱現時子聰需掛尿袋及靠造口排便，她提到香港醫生稱重駁尿道等手術，風險大、過程漫長。

她安排子聰在美國一間最頂級的醫院重建尿道，不用開刀便放了支架，待10個月後再接受手術，現時需每月檢查動脈的情況。

陳子聰：生命好緊要

Josie接通子聰的電話，子聰表示自己現時一星期做4次物理治療。

Do姐問他有沒有說話向太太說，他稱：「Josie喺呢種情況下咁照顧我，我自己都感動。佢日日都望住我，同醫生討論點樣去醫我，令我康復，唔係咁簡單。」

他經歷這場大病後更明白需珍惜生命，「生命好緊要，有咩唔開心嘅事，你可以應付，尤其經過呢次情況，你會知道生命好緊要。新年祝人身體健康，真係好緊要。」

最後，Do姐向Josie送上一個擁抱，並祝願子聰手術成功。

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