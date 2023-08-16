【快速測試】護士快測流感驚見「3條線」　醫生曝原因：同時感染相當罕見

▲ 護士快測驚見「3條線」,醫生曝原因：同時感染相當罕見.

新冠疫情期間，民眾都會自行快速檢測，結果通常以1條線和2條線來代表陰性或陽性。台灣小兒科醫生分享，日前有護士在進行流感快速檢測時，結果竟呈現3條線，讓她震驚不已，醫生則指出，流感快速檢測其實也有3條線。

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台灣小兒科醫生柳雱邁周二（15日）於Facebook個人專頁分享，有護士將流感快速檢測結果拿給他看，結果竟發現顯示3條線，讓她感到不解，遂向醫生詢問。柳雱邁醫生解釋，雖然在進行新冠快速檢測時，結果會以1條線和2條線來代表陰性或陽性，但因為有些流感快測其實可以同時檢測出兩種病毒，當兩種都是呈陽性的時候，就會出現3條線。

他表示，雖然流感疫情趨緩，但近期有呼吸道症狀合併高燒、酸痛、倦怠等症狀的病人，很多流感快測結果都還是屬於A流（甲型流感）。

昨天比較特別，竟然一個診篩到2個同時感染A流和B流的病人！

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柳醫生强調，同時感染2種病毒的情況相對罕見，但症狀不一定會比較嚴重。他又提醒，若出現流感症狀應儘快就醫，符合條件者目前仍可使用公費抗病毒藥物，包括克流感、易剋冒、瑞樂沙等，幫助減緩症狀的嚴重程度和縮短病程。不過他指出，抗病毒藥物只能在感染的最初幾天內投藥才有效，所以儘早就醫非常重要。

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責任編輯：羅嘉欣