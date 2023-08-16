【猝死危機】29歲男心肌梗塞3條血管堵塞　醫生揭3個習慣致提早發病

▲ 29歲男心肌梗塞險死，揭3個習慣致心臟血管堵塞。（iStock圖片）

不良的生活習慣是很多疾病的元兇。一名29歲男子早前心肌梗塞發作，檢查發現3條心臟血管嚴重堵塞，其中1條更完全阻塞。醫生了解後發現，男子的生活作息不正常，且有3大不良飲食習慣，導致年紀輕輕便有心血管疾病。

最新影片：

台灣振興醫院心臟內科醫生黃建龍，近日在節目《健康好生活》上分享，美國雜誌《JET》曾刊登一份長達10年的研究，追蹤數千人的飲食習慣，發現不吃早餐的人士患心血管疾病機率，比起每天吃早餐人士高出87％，中風機率亦高出約3倍。

黃建龍，強調研究只是流行病學上的統計，真正的致病原因不明，但他臨床上遇過一名男病人，年僅29歲便出現心肌梗塞，送院檢查時發現3條心臟血管嚴重堵塞，其中1條完全阻塞。

一問之下，原來男子一天打兩份工，白天趕上班無時間吃早餐，晚飯時間盡量多吃，但有時需要應酬，飲食不節制，晚上兼職保安工作期間，又會吃宵夜。

黃建龍表示，男子的媽媽有糖尿病、爸爸有高血壓，長期以來的不健康生活，「讓他的三高基因提早發作」。他提醒，如生活作息不正常，尤其沒有吃早餐，可能會使身體某些基因過早表現出來，導致慢性疾病的發病年齡提早。

急性心肌梗塞發病症狀

根據醫院管理局資料，急性心肌梗塞通常是由於主要冠狀動脈阻塞而導致心肌急性壞死。急性心肌梗塞的典型症狀包括胸痛、胸部不適，有時會延伸到下巴和左臂。其他症狀包括出汗和呼吸困難。非典型症狀，如消化不良和頭暈。有時，心臟驟停亦可能是急性心 肌梗塞的首發症狀。

心血管疾病有年輕化趨勢

台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立曾指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣