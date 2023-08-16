【求嗣有法】房事過度傷脾腎難受孕　中醫師：夫婦性愛次數有原則可循【內附助孕養生焗茶食譜】

▲ 註冊中醫師楊明霞表示，夫婦不孕的其中一個因素，可能是房事過度。（iStock圖片）

據報道，現時香港每六對夫婦就有一對不育。根據醫學統計，超過九成的夫婦在無避孕下，首年便可懷孕。若夫婦並非分居兩地，在無避孕的情況下同房一年仍未有懷孕，就應該求診查明原因。

在中醫角度，受孕的機理在於男女雙方腎氣充盛，天癸成熟，沖任脈通盛，男女之精適時相合，便可成功受孕。為何在醫學科技發達的今天，不孕不育率卻是逐年上升呢？「房勞傷」是原因之一，即因性生活過於頻繁而引致的身體勞損。

1.房事過度

過多房事傷脾腎，要節制房事。房事不節或太過，會損傷脾腎，腎為先天之本，若受損則陰陽失調，即會影響其他臟器發生病理變化。

為了防止房勞傷害，夫婦間性愛的次數，主要以性交後第二天雙方不感到疲勞為原則，如性交後次日出現疲勞，全身不適、食慾減退、腰酸、腰痛，女方出現下腹墜脹感或精神不安，則可能性生活過頻，應適當停止一段時間，以利於恢復體力，否則難以受孕。

▲ 楊明霞指出，如性交後次日出現疲勞，全身不適、食慾減退等等徵狀，，則可能性生活過頻，應適當停止一段時間，以利於恢復體力。（iStock圖片）

2.伺機調理

要解決不孕問題，必須把握月經前後前的黃金機會作調理。香港女士大多有月經不順情況，若經血不暢，滯留於子宮，長期下去則容易出現卵巢囊腫及子宮肌瘤等婦科常見病。

要確保子宮肌層沒有氣質上的病變，才能有足夠的條件懷孕，故經期前的調補應以疏肝利氣為主，以下推介兩款調經活血助孕養生焗茶。

養血寧神茶(適合熱底人士) 調經行氣茶(適合寒底人士) 材料：丹參３錢、百合４錢、麥冬３錢、茉莉花３錢、素馨花３錢 材料：鬱金３錢、香附３錢、當歸身２錢，並加上當陳皮２錢、玫瑰花８朵 功效：中醫理論中講求陰陽平衡，陰陽互相抑制。若果陰氣虛弱時，陽氣火熱便沒能被制衡，從而出現煩燥不安、頭痛、失眠等經前不適症狀。 若陰氣不足，便容易造成血虛症狀。所以經前調理應以滋陰潤燥、活血調經為止。 丹參能活血祛瘀、調經止痛、養血安神，能使血行通暢，減輕經期不適。 百合及麥冬均能養陰潤肺、清心安神。 茉莉花和素馨花有疏肝解鬱之效，能助肝氣疏泄，氣血通暢。素馨花能擴張血管，從而增加血流量，使肌膚充盈。 功效：鬱金能行氣化瘀；香附能行氣解郁、調經止痛；而當歸身則能活血補血。此外，鬱金更被證實能減少自由基對紅細胞膜的損害、維持正常血液黏度以及鎮痛。 香附則能抑制能引致痛經及月經不調的前列腺素分泌。 當歸身亦有著擴張血管的功能，能使血流通暢。玫瑰花能清除羥自由基，有抗氧化的功效。 陳皮有燥濕化痰的功效，能消除滯留於體內的濕，有助脾胃運化，使水液正常輸送至身體各部分。

3.放鬆心情

古代有醫家曾提出嫉妒不孕，「婦人有懷抱素惡，不能生子者。」臨床上，見部分女士求嗣多年，多方檢查雖無任何異常，但仍久未能受孕。中醫診治亦無發現瘀血或腎虛的表現，究其原因，就是壓力過大，肝氣鬱結，致體內協調欠佳。

現代女性的工作量和壓力不斷增加。她們的生活多日夜顛倒、飲食欠規律，作息不定時令體質變得容易生病、疲勞。有時只需放鬆心情，小生命自然會來臨。

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不妨試試以下三種食材有養脾和腎：枸杞子，性甘平，有滋補肝腎，美容，增強人體免疫力的作用。黑芝麻，性平味甘，有補肝腎的作用。核桃，性溫味甘，有補血養氣、補腎健腦的作用。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）