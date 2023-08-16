【家燕媽媽】薛家燕十字步配「開花舞」　神級演繹港版《FLOWER》超越Jisoo【有片】

一年一度的《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》日前移師至深圳海雅大劇院舉行，家燕媽媽與中心的一眾學員，以及嘉賓安德尊、麥皓兒、關浩揚傾力演出多首歌曲，其中家燕媽媽更聯同中心的學生大跳BLACKPINK成員Jisoo在本年3月發表的個人歌曲《FLOWER》。

家燕媽媽除「神還原」Jisoo的「開花舞」，還把這首人氣神歌曲填上全新的廣東話歌詞，演出掀現場氣氛高潮，活動後觀眾們更對家燕媽媽與學員是次的合作讚口不絕，舞蹈片段在網上流傳亦成熱話。

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▲ 《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》

眾學員展渾身解數

其實作為藝術中心的年度盛事，時隔一年再次舉行的《家燕媽媽藝術中心暑期繽紛大匯演2023》，校監家燕媽媽當然非常重視，親力親為的與一眾藝術中心職員籌備是次活動，更早早現身採排現場，為學員的每個舞台點評提供意見。

在活動上，眾學員熱跳大熱歌曲，比如由Super Boys帶來NCT DREAM的《Beatbox》、由Honey Bees唱BLACKPINK的《Typa Girl》，以及與嘉賓麥皓兒合作的開場舞台《愛就愛》、與關浩揚合作的《護花使者》等表演。

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家燕媽媽欣賞BLACKPINK

最矚目定是家燕媽媽與眾學員齊跳唱BLACKPINK成員Jisoo《FLOWER》，即掀全晚高潮。當歌曲前奏響起，家燕媽媽身穿華麗舞台服現身，隨歌曲即場「神還原」街知巷聞的「開花舞」，而且甚至為歌曲填上全新的廣東話歌詞，讓歌曲更加貼近家燕媽媽獨有的風格，結果演出掀起現場高潮，觀眾紛紛拿出手機拍下這精彩時刻。

提到這次選唱《FLOWER》，家燕媽媽表示:「之前《FLOWER》啱啱推出嘅時候，我都已經有聽過，喺今年6月去咗BLACKPINK嘅演唱會睇埋Jisoo現場表演就更加鍾意，加上都知道好多學員都鍾意呢首歌，希望佢哋上堂學習嘅時候有更多嘅樂趣，所以就決定揀呢首歌同大家一齊表演!」

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