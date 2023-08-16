【乘車安全】港人深圳搭巴士用濕紙巾　1原因觸響警報震驚：原來不能用

▲ 港人深圳搭巴士用濕紙巾，1原因觸響警報震驚：原來不能用！

炎炎夏日，不少人都會用冷感濕紙巾降溫，但原來北上搭巴士時嚴禁使用！日前，有港人在深圳搭巴士時，就因使用冷感濕紙巾而觸發警報，得知原因後非常驚訝。

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事主在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文，表示自己可謂「深圳通」，在當地搭巴士已超過10年經驗。而就在日前，事主從赤尾站坐巴士前往上沙站期間，因天雨沒帶傘，上車後便拿出一款冷感濕紙巾擦身。怎料竟突然觸發車上警報：

車上就三個乘客，司機忽然大聲問，誰用酒精？我説可能是我的濕紙巾，他説不能用的！

之後，車上警報一直響至事主下車仍未停，可見警報器在偵測酒精產品方面的靈敏度。對此，事主大感驚訝，並以此經驗提醒網民「下次各位要留意喇！」

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網民：好先進

事主的帖文引起一眾網民討論，不少人稱讚事主的分享非常及時有用，因疫情下多使用酒精消毒產品，但原來不可在交通工具上使用，以後會多加留意。另外，有人解釋巴士上會安裝探測危險品警報器的緣由：

因為之前試過有人落酒精燒巴士燒死人，可能就加咗呢個感應器。

對此，網民紛紛稱讚警報器確實能保障所有乘客安全，是非常好的措施。點擊睇更多留言：

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含酒精產品屬易燃危險品

根據深圳交通出行規則，列明嚴禁攜帶易燃、易爆、有毒等危險物品及管製刀具乘車，不得攜帶牧畜、污髒物品及有礙乘客安全和健康的物品乘車。其中「危險品」包括：

汽油、柴油、酒精等易燃品；

煙花爆竹、炸藥、雷管、煤氣罐、氧氣瓶、丁烷氣體等易爆品；

兩斤以上高度白酒和打火機、髮膠、氣霧殺蟲劑、指甲油等壓縮性氣體，均不能攜帶乘車。

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責任編輯：羅嘉欣