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【TVB小花】江嘉敏秘戀醫美集團創辦人？　Kaman住風水屋催旺事業桃花

娛樂 12:52 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

江嘉敏秘戀醫美集團創辦人？

無綫小花江嘉敏（Kaman）去年與拍拖3年的電競公司高層Anthony分手後，正當大家以為她專心寄情工作、瘦身時，有指她秘戀醫學美客集團創辦人。

近日更見容光煥發的Kaman，未如過往與Anthony拍拖時高調放閃，似乎選擇低調護愛苗？

【TVB小花】江嘉敏疑有新戀情容光煥發　豪晒多個名牌手袋被指忽然富貴

江嘉敏戀醫生筍盤？

自與Anthony的3年情告終後，Kaman曾暗示Anthony出軌，又透露自己半個月沒有出門。不過近日有報道指，受盡情傷的Kaman已復原而且有新戀情，據指對象為醫學美容集團的創辦人兼家庭醫生陳正寧。

陳醫生不時出鏡接受不同媒體的節目訪問，又有指他曾與阮嘉敏（Mandy）有一段情。

而Kaman早前接受傳媒訪問時，則指自己未有另一半，並承認有追求者。

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江嘉敏住風水樓

在今年初，Kaman以逾3萬元搬入油塘某屋苑，而這個屋苑便是有「隱形富婆」之稱的陳煒未婚前曾經租住，而陳煒住了後不論工作還是愛情同樣順風順水，難怪江嘉敏也想沾沾旺氣，盼在事業與感情都順風順水！

她早前又指自己的住址被曝光，更慘被上門騷擾。

江嘉敏在屋苑泳池打卡。（IG圖片）

否認擁有20萬的手袋

Kaman近期忽然富貴，在IG貼出自己孭近7萬元的粉紅色Hermès Roulis 23手袋，又不時晒出不同的名牌手袋，款款都價值不菲，保守估計總值超過逾20萬，認真富貴。

事後，江嘉敏接受媒體訪問否認有20萬的手袋，澄清自己努力工作儲錢買，並不是忽然富貴，又指自己有20萬會用來投資。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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