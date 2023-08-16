【猝死危機】台灣運動選手坐飛機途中突猝死　死因報告出爐 : 因1關鍵原因導致

▲ 國家運動選手坐飛機途中突猝死。(影片截圖)

台灣有聽障保齡球賽選手於坐飛機回程時突然猝死！一名55歲邱姓運動選手，代表台灣於德國參加聽障保齡球錦標賽，於8月14日坐飛機回國期間，突然出現呼吸困難，最終在飛機死亡。遺體其後被送去法醫解剖檢驗後，死因報告翌日（15日）出爐，懷疑是心血管病變所導致。

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據台灣媒體報道，2023年聽障保齡球世錦賽於８月1日至12日在德國慕尼黑舉行，台灣代表團亦於賽事中奪得8面獎牌佳績，包括2金2銀4銅。正當代表團乘坐飛機，打算衣錦還鄉時，其中一名55歲邱姓選手在上廁所時忽然呼吸困難，並昏迷倒臥廁所中。有機組人員發現後，雖然機上有醫生乘客曾試圖搶救，惟搶救40分鐘，最終仍證實不治。翌日下午2時許，台灣檢察官曾聯同法醫對遺體進行檢驗，初步判斷懷疑死因是心血管病變而猝死。

據了解，死者是台南人，早在2009年台北聽障奧林匹克運動會時，就替台灣奪下男子團體組金牌，並與相戀多年的女友結婚，婚後育有1子，在台南市消防局秘書室服務擔任事務助理。其家屬目前不希望被外界打擾，不過有親友曾透露，死者從慕尼黑到杜拜轉機時還沒有異樣，沒想到從杜拜回台時，卻發生了此悲劇。

猝死3大原因

心血管疾病有年輕化趨勢，除了飲食不節制、缺乏運動外，睡眠不足亦會增加患心血管的風險。香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣