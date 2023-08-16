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【Barbie芭比】全球票房92億港元打造粉紅熱潮　聯乘Lush推粉紅美妝護理產品【內附連結】

休閒消費 11:32 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《Barbie芭比》推出限量版 Barbie™ x Lush 系列，將這經典的粉紅色帶入美妝護理產品。

這個暑期最熱電影《Barbie芭比》真係估佢唔到，橫掃全球，男男女女穿戴粉紅看戲去，全球票房至今更錄得11.8億美元（約92億港元），氣勢凌厲。

而且唔單止電影《Barbie芭比》收得，其周邊聯乘產品亦大賣，而且多到你不能想像，Mattel和Warner Brother聯乘逾百家品牌，從服裝到美妝產品，更意想不到地踩入家居保險、Airbnb的Barbie's Malibu DreamHouse、Barbie Crocs等，就連Mattel乘勢推出戲入面最搶戲的Weird Barbie（怪異芭比）made to order版，即使現在訂購，都要等到明年5月才收到貨。呢個粉紅熱潮真係唔講得笑。

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打造沐浴減壓之旅

係唔係戀愛腦都好，依家呢種奄奄悶悶的社會氣氛，有個粉紅熱潮療癒下都唔錯，就好似最近火熱的韓劇《歡迎來到王之國》，老掉牙的霸道總裁愛上小職員，李俊昊加林潤娥這對糖份爆錶的小情侶，就係靠集集一堆堆的粉紅泡泡，令人迷醉其中，收線直飆。

好喇，言歸正傳。《Barbie芭比》又藉著粉紅力量，推出限量版 Barbie™ x Lush 系列，將這經典的粉紅色帶入美妝護理產品，充分展現了充滿魅力的色彩，為你打造一個粉紅療癒的浴室，享受一個濃得化不開的沐浴減壓之旅。

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產品包裝帶回門巿有獎賞

該系列採用最優質的原材料手工製作而成，讓地球變得更加健康美麗，從香氛皂、汽泡彈到泡泡浴芭，都是沒有任何包裝的裸裝產品。 Lush 通過研發及銷售祼裝產品，引領美妝行業打擊過度包裝，同時亦希望包裝產品得到再生的機會。

其Bring It Back產品包裝回收計劃鼓勵顧客將 Lush 產品包裝帶回 Lush 門市，每件合資格產品包裝可獲港幣5元的回收獎勵，或用5件產品包裝免費換取一件新鮮面膜。

Barbie™ x Lush 系列在 Lush 應用程式上和 8 月 18 日在官網獨家率先預售；8月24日將於全線港澳門市發售。

編輯：葉翠華

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