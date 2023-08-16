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【贏家變輸家】打工仔買彩票中580萬獎金　一失誤遭老闆私吞最終反入獄

親子 12:20 2023/08/16

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美國打工仔買彩票中580萬獎金，卻因失誤遭老闆私吞，最終反入獄。

在美國中彩票，是否需符合公民身分或擁有居留權，才能成功領取獎金，最近這個問題引發爭議。多年前當地一名打工仔的悲慘經歷再次成為熱話，該名打工仔買彩票中75萬美元（約580萬）獎金，卻因失誤遭老闆私吞獎金，最終更反要入獄。

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據美國《太陽報》報道，事發於2010年，來自危地馬拉、27歲的Jose Antonio Cua-Toc在美國工作，他在喬治亞州一間商店購買樂透後，贏得了75萬美元（約580萬）的大獎。不過，他擔心自己的美國無證公民身分，會令他無法領取獎金，因此他將中獎彩票交給當時的老闆Erick Cervantes，讓他幫忙領取獎金。

可是Erick將彩票兌現並收到了一張支票後，沒有按承諾將獎金交還給Jose。於是Jose向Erick提出起訴，聲稱他將獎金據為己有。而Erick則指他曾給Jose 20美元（約160港元）來買彩票，還給了他買香煙的錢。

反被老闆控告入獄

後來Jose反被Erick控告，指Jose威脅會殺死他及他的妻兒。Jose因非法移民身分及威脅罪名被判入獄。他不服再訴諸法律，律師否認Erick指控。案件開庭審訊，Jose告訴陪審員，他當初以為老闆代領獎金後，會把全部獎金都交給他。而法庭播放的錄像顯示，Jose前往購買彩票的商店檢查是否中獎。

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不幸入獄的Jose得到遲來的公道，獲得勝訴，他從彩票獎金中扣除稅款後獲得了50萬美元（約390萬港元）的獎金。他還獲得了20萬美元（約157萬港元）的律師費和另外2.5萬美元（約20萬港元）的罰款。

當時喬治亞州的樂透官員表示，獲獎者在領獎時無需證明移民身分。喬治亞州彩票規定，獲獎者必須出示包含照片和簽名的身分證明，可以出示駕駛執照、州身分證、武裝部隊身分證或學生證，而外國人可以使用護照，但護照上必須包含序列號並由移民官員蓋章。

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責任編輯︰王明芳

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