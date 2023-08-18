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【男士健康】年增1750宗前列腺新病例　醫生警告 : PSA值高於4需盡快求醫

醫生診症室 15:57 2023/08/18

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前列腺年增1750宗新病例　醫生警告 : PSA值高於4需盡快求醫

前列腺健康是男士總體健康的一個重要標誌。在香港，前列腺癌和前列腺肥大的發病率不容忽視，前列腺問題已成為男性健康的重要課題。前列腺癌亦是所有癌症中排名第三的男性常見癌症，每年有超過1750新病例。另一方面，前列腺肥大也是男性普遍會遇到的問題，大約有一半的男性在他們70歲時將會有前列腺肥大的問題。

前列腺抗原指數(PSA)的歷史

前列腺特異性抗原（PSA）的發現改變了前列腺癌的診斷。PSA是由前列腺細胞製造的一種蛋白質，主要存在於精液中，少量可以通過血液檢測。由於癌症會導致前列腺細胞數量增加，所以血液PSA水平也會升高。這項發現使得前列腺癌的診斷時間提前了10年，並由中後期轉變為早期診斷，大大提高了治癒的機會。

高PSA值的對策

PSA值相對升高可能有三種主要原因：前列腺發炎，前列腺良性增生和前列腺癌。如果PSA值高於4，則需要尋找泌尿科醫生進行評估，並考慮進一步的檢查以排除前列腺癌的可能性。

檢查包括前列腺磁力共振（MRI）和融合性前列腺組織抽取。新的抽取方法是通過會陰獲取組織，從而減少細菌感染的風險，並允許獲取更多的組織以提高診斷的準確性。

前列腺指數問題的治療

對於沒有癌症的病患，但PSA值持續高於四，同時也有前列腺肥大的跡象和症狀，我們可以選擇先進行前列腺肥大的治療，然後再觀察PSA的變化。現今的內窺鏡手術能夠完全剝離前列腺良性增生組織，這不僅可以解決長期的前列腺肥大引起的尿路阻塞問題，更重要的是，這也能使PSA成為一個更為準確的癌症指標。當良性增生組織被移除後，PSA的高升更有可能是癌症的警訊，這對於早期發現和治療前列腺癌來說至關重要。

建議

我們建議50歲或以上的男士在進行身體檢查時，也應該考慮檢測PSA水平。本港大部份能夠抽血檢測癌指數的實驗室都有PSA檢查，多數身體檢查套餐亦能夠加入PSA檢測。如果PSA值偏低 (<2)，則每兩年檢測一次就足夠了。這將有助於您及早發現和治療前列腺問題，確保您的前列腺健康，從而保障您的整體健康。

文章獲鬍子健康基金會授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《男士健康的警鈴：前列腺抗原指數 (PSA)》

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責任編輯：容惠玲

撰文 : 李卓暉醫生 泌尿外科專科

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