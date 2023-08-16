【寵愛Pet Pet】冬甩搶鏡不遜林夏薇周嘉洛　招浩明親授養金毛3大備忘

▲ 冬甩是同樣有份演出《寵愛Pet Pet》的招浩明所養的金毛。

由林夏薇、周嘉洛等主演《寵愛Pet Pet》，兩位主角感情線是劇情焦點，不過劇中的「月老」金毛犬冬甩，都是十分搶鏡，戲份更是由頭演到尾。

其實冬甩是同樣有份演出《寵愛Pet Pet》的演員招浩明所養的金毛尋回犬，真名叫Romeo，現時3歲，在演出《寵愛Pet Pet》前，也有演出《愛回家之開心速遞》，又參加過《超級毛特兒大賽》，可說甚有明星相。

▲ 招浩明「父子」一同演戲。

而招浩明除了養有金毛，以前也養過不少寵物，他以文字回覆分享：「之前養過白鴿，魚、烏龜等等，但最深刻都是Romeo。人同狗的互動比較多，可能大家都聽過一句說話：『狗狗係人類最好朋友』，其實人和狗狗的感情真的好豐富，很多好強的聯繫，難忘事真的數之不盡，多到講唔晒。」

而他跟Romeo的緣份，又是怎樣開始？他答：「當時沒特別話想養狗，但一向幾鐘意金毛尋回犬，我睇過好多片，知道金毛尋回犬好純，對小朋友和老人家都特別好，是一種好sweet的家庭犬。偶然一次見到有人（在領養群組）分享Romeo三個月大的BB影片，覺得好合眼緣，特別喜歡牠肢體動作及百厭笑容，心被融化了，二話不說決定帶牠返屋企。」

最新影片推介：COLLAR專訪

不一定地方大才可養

金毛體積較大，很多人未養前都覺要有足夠住屋環境才可，但招浩明表示不一定，並分享有三點養金毛需要注意的地方。

他說：「金毛尋回犬甩毛的情況十分嚴重，基本上全屋有狗仔經過的地方都會留下痕跡，我平時盡量每日都會為牠梳毛，避免打結及有皮膚問題。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

另外，他指：「金毛尋回犬精力非常充沛，運動量好大。每日大約需要20至30分鐘的運動量才足夠。好多人認為金毛好曳，成日在屋企咬爛傢俬、枱角等，但好多時候只因為牠們運動量不足而造成原因。所以並非要有一個特別大的地方才可以養，而是每日需要足夠運動量，或者多和牠們互動。」

最後，他分享：「金毛尋回犬有一個優點，亦都可說是缺點，就係牠太友善，可以話完全冇防備心，不是一隻好的守門口犬，哈哈。」不過，就是因為金毛既單純又善良的個性，才令主人們心都被溶化。