【北上消費】港媽5年後再北上深圳玩　激讚兩點贏盡香港︰店舖係真心歡迎你

▲ 有港媽相隔5年後再北上深圳玩，大讚有兩點贏盡香港。

中港相隔3年通關後，愈來愈多港人北上消費，都紛紛驚嘆深圳的發展一日千里，大商場林立。有港媽相隔5年再上深圳玩，發現「另一個世界進步咗好多」，更列出兩點深圳完勝香港，叫香港人不要做「井底之蛙」，有時間北上走一轉感受一下。

一名港媽日前在「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」群組上發文表示，在網上不時看到網民指北上的人都是因「冇錢先上去食元素表」，她已有5年沒有北上遊玩消費，在剛過去的周末決定帶同仔女到深圳玩，發現「真係另一個世界進步咗好多」。

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大商場新穎 食店等位舒適

從港媽分享的照片所見，商場食店外的等候區提供大量椅子，門外更有打扮成小丑的員工為小朋友扭氣球。她盛讚深圳的商場地方大裝修新穎，即使食店要排隊等位，但幾乎每一間都有個舒適地方排隊，還送上小零食和爆谷等氹小朋友開心，讓港媽感受到深圳的店舖都是「真心歡迎你」。

相反香港的商場連「位都冇得坐」，每樣東西都算到盡，連商場內的攤位遊戲都要消費數百元才可以玩，她直言「深圳真係X打香港消費」，難怪即使不是大時大節，內地關口和商場都被港人塞爆。她呼籲經常批評北上港人「乜嘢冇錢先上去食元素表」的網民，要不肯接受現實，應該放下歧見北上親身看看，不要做井底之蛙。

真係拜託你得閒嘅話返去走一轉。

帖文掀起網民熱議，有網民力撐樓主稱「終於有人講真話」，又批評香港的食店經常限時，食得好趕、店員又黑面，相反內地食店招呼周到。點擊圖片即睇網民意見：

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責任編輯：王明芳