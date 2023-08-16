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【黃心穎結婚】黃心穎首開腔回應婚訊　黃泥戀經歷風雨開花結果

娛樂 12:10 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

黃心穎被爆與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，震驚全城！其實二人拍拖三年，經歷風雨，彼此互相扶持，最終認定對方為終生伴侶。

對於與泥鯭拉埋天窗，心穎回覆TOPick表示：「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝。」而心穎亦沒有否認被指雙喜臨門，疑似默認是奉子成婚。

34歲黃心穎被爆與泥鯭結婚　爬馬國明湯洛雯頭閃婚疑雙喜臨門

一直堅稱好朋友

從2019年「安心事件」後，黃心穎形象插水，事業一鋪清袋，2020年泥鯭被拍得與心穎買寵物用品，即傳出緋聞，加上當時有指男方於2017年曾向拍拖多年的圈外女友求婚成功，當時還在社交網晒求婚戒指，事後泥鯭受訪指與女友已分開，並強調單身，故分手一事更令外間有所揣測。

而心穎亦沒有承認與泥鯭拍拖，只表示向對方請教養狗心得。即使2021年二人過從甚密，不時拍得一起放狗，二人一直堅稱是好朋友關係。

二人一早相識。

去年認戀  泥鯭不離不棄

直至去年二人終於認戀兼發展至同居關係，而且據知自從醜聞爆出後，心穎一直處於低谷，泥鯭一直陪伴左右，助她走出陰霾，在事業上重新出發。

而且，他們更愈愛愈高調，早前泥鯭隨RubberBand到英國開騷，心穎做跟得女友相隨，更罕有連環公開與男友攬攬的合照。

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背後男人

而心穎由演員轉型當歌手，泥鯭實行做其背後男人，除了為女友新歌擔任監製，更幫手搭路助她上電台節目宣傳新歌。泥鯭如此疼愛她，難怪心穎決心做黎太！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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