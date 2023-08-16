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【網絡熱話】48歲師奶直播打麻雀日打6小時月薪逾3萬　需獲一個資格才受聘

親子 12:11 2023/08/16

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

打麻雀真係可以賺錢養家！

打麻雀通常都是娛樂或者賭博活動，但原來可以變成一門職業，而且更要考證書，還有一個很好聽的名字叫「麻雀運動員」！內地一名48歲師奶就靠打麻雀維生，網上直播日打6小時，月入3萬元人民幣(約3.2萬港元)，除了實戰外，還要與觀眾交流技巧及心得，據知需要接受考核才能受聘。

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綜合內地傳媒報道，四川成都一名48歲姓王女士近日獲聘成為直播主，每月薪金3萬元人民幣（約3.2萬港元），工作內容就是在鏡頭前打麻雀。據知，王女早前從網上得知某公司請「麻將（麻雀）主播」，月薪3萬人民幣，每星期休息一天，每天工作6個小時。王女平時興趣就是打牌，加上她擁有招聘啟示中所要求的「麻將技能及等級證書」，故決定寄出履歷應徵，面試後如願受聘。

王女獲聘後在網上平台直播打牌，同時與觀眾互動，解說並分享心得技巧。她受訪時指

很喜歡目前工作，除了寓工作於娛樂之外亦可認識志同道合的朋友，切磋牌藝，同時賺錢養家。

而王女所考獲的證書，應該是從國際麻將聯盟所發出，該組織於去年年底，聯同中國棋院杭州分院，於浙江成立「麻將運動技術等級評定中心」及「麻將運動競賽訓練中心」，同時設立「麻將分級試」向合資格人士發出證書。麻雀技能分業餘1至9級以及專業1級至9級，新手可透過微信「智力運動考級」登記，從10條問題中答對7條即可成為「麻將運動員」並接受「業餘一級」考試。

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完成所有業餘段位即可升上職業段位，此後職業段位賽就必須以實體賽形式進行，局數、比賽時間及參與人數均有規定，想獲發相關證書則要收取一定費用，從人民幣2至80元不等。

盼以文化角度推廣「國粹」

中國棋院杭州分院智力運動管理處處長劉驍曾向內媒表示，「杭州分院將與國際麻雀聯盟深入合作，共同推動制定國際麻將技術等級標準、打造麻將賽事體係以及在世界範圍內加快推廣競技麻將這一『國粹』，力爭將杭州打造成世界的麻將智力運動培訓、交流、競賽中心。」

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責任編輯︰王明芳

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