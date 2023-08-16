【東張西望】外傭上工2個鐘即辭職返菲律賓　網民力撐：冇可能兼顧到咁多家務

不少港人聘請外傭照顧小朋友和打理家務，昨日（8月16日）《東張西望》報導一名港媽聘請菲傭，惟菲傭上工不到兩小時就辭工唔撈，連一個月代通知金都「走數」，港媽亮相《東張》作出申訴，不過網民既然力撐菲傭。

片段開首，梁太即說：「會覺得香港政府完全沒有條例去保護香港僱主，其實我地香港僱主請每一個工人，至少要花一萬元agent費，佢地有甚麼監管？係絛囉，呢件事上我完全體會有幾無助。」

▲ 《東張西望》報導一名港媽聘請菲傭的遭遇。

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菲傭投訴：點做得來呀

苦主梁太稱前外傭對小朋友照顧不周，因而她解僱對方，之後中介向她推介這位「問題菲傭」，大讚她有愛心，更傳了外傭跟狗狗的合照給她，又聲稱該外傭「很有心想做呢份工」。

等待對方四個月，該菲傭於8月份上工，上工首天，梁太告訴菲傭要跟BB同房，待她安頓好才詳述工作細節，梁太說：「之後見佢無放行李，坐咗響度，我覺得好奇怪，然後問佢係咪唔開心？」

之後外傭跟她說：「佢話『mum，老實講我個人好透明，覺得入到屋好大陣味，你咁多寵物我接受唔到囉，仲有BB，點做得來呀？』」

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以九頁紙詳述家傭工作

梁太稱見工時已強調家中有很多寵物兼要照顧BB，加上面積不細，已事先說明工作量頗大，讓對方有心理準備。她說：「我寫了9頁紙交代要做嘅嘢，上機前叫中介send畀佢睇，我覺得佢話『唔知我屋企嘅情況』，係一啲都唔成立。佢已經話唔想做，我叫佢聯絡中介，因為我唔知應該點做。」

其後中介公司稱會派菲律賓職員來梁家接走外傭，又說會扣起對方的護照兼安排她住在宿舍，直至外傭匯錢來港。

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梁太解釋：「因為佢欠我一個月代通知金，就係4730元，但翌日中介通知我說菲律賓領事館收到外傭投訴，沒辦法啦，佢哋要送走外傭。」

當追問一個月代通知如何處理，中介告訴梁太只能透過勞工處追討，她說：「覺得很無奈，由之前炒工人姐姐以及請新姐姐嘅錢，包括買床鋪和被單，一共用了兩萬幾。」

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《東張》聯絡了中介，負責人nicko表示根據勞工法例無論是僱主抑或外傭終止合約，機票由僱主負責。

而中介人表示：「我哋已經為梁太安排一啲interview，會免費更換番工人比佢。香港法例唔保障僱主，呢樣唔係我地可控制，只能盡能力處理番。」

▲ 主持訪問了中介公司負責人。

網民反撐菲傭

報導出街後，不少人力撐梁太口中所講的「問題菲傭」，因為從片段所見，梁太家中飼養兩隻狗、一隻鹦鹉和烏龜，另外又要照顧BB，覺得菲傭姐姐很難應付。

當中留言包括：「點解唔請鐘點唧，九頁紙你做吖，比返你做啦～」和「根本冇可能兼顧到咁多寵物同家務，又要妥善照顧到BB。其實僱主咁樣旨意晒個工人，到頭來Bb出事就得不償失」

另外，網民批評梁太安排工人瞓窄小的窗台，當中包括「窗台，不是床，無3尺唔知有無2尺…工人都係人來架！」、「一句講晒，檢討吓自己為何2粒鐘就走呢，換角色你去僱主家中看到環境還要繼續嗎？」、「工人見到個環境，加埋要睇九頁紙，頭都痛埋，要簽份賣身契，嚇到要揾菲律賓領事館揾政治庇護」等。