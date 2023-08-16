  • 32°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 14:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東張西望】外傭上工2個鐘即辭職返菲律賓　網民力撐：冇可能兼顧到咁多家務

娛樂 13:54 2023/08/16

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

不少港人聘請外傭照顧小朋友和打理家務，昨日（8月16日）《東張西望》報導一名港媽聘請菲傭，惟菲傭上工不到兩小時就辭工唔撈，連一個月代通知金都「走數」，港媽亮相《東張》作出申訴，不過網民既然力撐菲傭。

片段開首，梁太即說：「會覺得香港政府完全沒有條例去保護香港僱主，其實我地香港僱主請每一個工人，至少要花一萬元agent費，佢地有甚麼監管？係絛囉，呢件事上我完全體會有幾無助。」

《東張西望》報導一名港媽聘請菲傭的遭遇。

【東張西望】患抑鬱症聾啞父出院不足一日墮樓亡　孤女哭訴院方安排草率【有片】

菲傭投訴：點做得來呀

苦主梁太稱前外傭對小朋友照顧不周，因而她解僱對方，之後中介向她推介這位「問題菲傭」，大讚她有愛心，更傳了外傭跟狗狗的合照給她，又聲稱該外傭「很有心想做呢份工」。

等待對方四個月，該菲傭於8月份上工，上工首天，梁太告訴菲傭要跟BB同房，待她安頓好才詳述工作細節，梁太說：「之後見佢無放行李，坐咗響度，我覺得好奇怪，然後問佢係咪唔開心？」

之後外傭跟她說：「佢話『mum，老實講我個人好透明，覺得入到屋好大陣味，你咁多寵物我接受唔到囉，仲有BB，點做得來呀？』」

點擊圖片放大
+7
+6

【東張西望】李旻芳採訪無懼困難重重　東張女神入行十年：社會問題實在太多

以九頁紙詳述家傭工作

梁太稱見工時已強調家中有很多寵物兼要照顧BB，加上面積不細，已事先說明工作量頗大，讓對方有心理準備。她說：「我寫了9頁紙交代要做嘅嘢，上機前叫中介send畀佢睇，我覺得佢話『唔知我屋企嘅情況』，係一啲都唔成立。佢已經話唔想做，我叫佢聯絡中介，因為我唔知應該點做。」

其後中介公司稱會派菲律賓職員來梁家接走外傭，又說會扣起對方的護照兼安排她住在宿舍，直至外傭匯錢來港。

最新影片推介：COLLAR專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪

梁太解釋：「因為佢欠我一個月代通知金，就係4730元，但翌日中介通知我說菲律賓領事館收到外傭投訴，沒辦法啦，佢哋要送走外傭。」

當追問一個月代通知如何處理，中介告訴梁太只能透過勞工處追討，她說：「覺得很無奈，由之前炒工人姐姐以及請新姐姐嘅錢，包括買床鋪和被單，一共用了兩萬幾。」

點擊圖片放大
+8
+7

《東張》聯絡了中介，負責人nicko表示根據勞工法例無論是僱主抑或外傭終止合約，機票由僱主負責。

而中介人表示：「我哋已經為梁太安排一啲interview，會免費更換番工人比佢。香港法例唔保障僱主，呢樣唔係我地可控制，只能盡能力處理番。」

主持訪問了中介公司負責人。

網民反撐菲傭

報導出街後，不少人力撐梁太口中所講的「問題菲傭」，因為從片段所見，梁太家中飼養兩隻狗、一隻鹦鹉和烏龜，另外又要照顧BB，覺得菲傭姐姐很難應付。

當中留言包括：「點解唔請鐘點唧，九頁紙你做吖，比返你做啦～」和「根本冇可能兼顧到咁多寵物同家務，又要妥善照顧到BB。其實僱主咁樣旨意晒個工人，到頭來Bb出事就得不償失」

另外，網民批評梁太安排工人瞓窄小的窗台，當中包括「窗台，不是床，無3尺唔知有無2尺…工人都係人來架！」、「一句講晒，檢討吓自己為何2粒鐘就走呢，換角色你去僱主家中看到環境還要繼續嗎？」、「工人見到個環境，加埋要睇九頁紙，頭都痛埋，要簽份賣身契，嚇到要揾菲律賓領事館揾政治庇護」等。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【東張西望】港男被虛擬銀行封鎖戶口　苦主：係好無奈【有片】
10:56 2023/08/02
【東張西望】港男被虛擬銀行封鎖戶口　苦主：係好無奈【有片】
【東張西望】女大學生遇職場性騷擾　受害女生落淚李旻芳上前安撫
11:52 2023/08/06
【東張西望】女大學生遇職場性騷擾　受害女生落淚李旻芳上前安撫
【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變
15:56 2023/08/07
【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變

你可能感興趣

【東張西望】港男被虛擬銀行封鎖戶口　苦主：係好無奈【有片】
10:56 2023/08/02
【東張西望】港男被虛擬銀行封鎖戶口　苦主：係好無奈【有片】
【東張西望】女大學生遇職場性騷擾　受害女生落淚李旻芳上前安撫
11:52 2023/08/06
【東張西望】女大學生遇職場性騷擾　受害女生落淚李旻芳上前安撫
【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變
15:56 2023/08/07
【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變
東張西望 娛樂人物職業 娛樂行業 外傭 菲律賓 網絡熱話 TVB

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」