【腸胃問題】男子誤將胃痛當肚餓大吃一餐　1小時後狂嘔至出血求醫驚揭胃穿孔

▲ 台灣有醫生分享病例，指一名50多歲男子誤將胃痛當成肚子餓，結果大吃一頓後瘋狂嘔吐至出血，求醫發現胃穿孔。

不少都市人工作壓力大、飲食不定時，這些習慣都容易導致胃部相關的疾病。台灣有醫生分享一宗病例，指一名男子因工作壓力，以及長期飲食不固定，誤將胃痛當成肚子餓，結果大吃一餐後瘋狂嘔吐，更吐至出血，緊急送醫後確認為胃穿孔。

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台灣新光醫院家醫科醫生柳朋馳在節目《健康2.0》中與主持及其他嘉賓討論胃病，提到胃潰瘍與十二子腸潰瘍在痛感上的分別，他就指出胃潰瘍一般都是在飯後特別痛，而十二子腸則通常是在空腹的時候痛，但2種疾病有可能同時發生，因此有時候會較難判斷或界定。

他隨後分享一名50多歲的男患者，指該名男子任職中階主管，因為長期工作忙碌及壓力而造成飲食不定時的習慣，且因為偶爾空腹而導致他無法準確分辨自己到底是肚痛抑或肚子餓，於是在肚痛的情況下大吃了一頓，結果相隔約1個多小時後開始瘋狂嘔吐，吐到後期甚至開始吐出血。男子吐血後無法站直、狂冒冷汗，前往急症室求醫後照X光檢查，發現肚子裡已經有一些游離的空氣，診斷為胃穿孔，院方隨即找來外科醫生為他進行手術。

柳朋馳指，很多病人會習慣性地忽略胃潰瘍、胃發炎等問題，但這時候只要再加入一個加重病情的因素，如喝多了酒、吃多了刺激性食物等，甚至是壓力造成的潰瘍，都有可能造成嚴重的胃穿孔。他又補充，胃穿孔雖然經常在晚上發生，但其實任何其他時間點都有機會發作，呼籲民眾感到胃部不適時一定要尋求治療。

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責任編輯：羅嘉欣