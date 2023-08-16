【罕見意外】兩青年跳彈床互撼受傷　消委會提醒注意安全保障及免責條款

▲ Ryze場內有多款不同彈床等遊樂設施。（官網圖片）

兩名少年在北角柯達大廈一間樓上店舖，玩跳彈床期間互撼受傷，其中一名17歲少年送院前，一度神智沒有反應。消委會指出，過去3年並沒有收到彈床遊樂設施的投訴，不過消費者要留意場內的安全保障，包括有無駐場導師，以及簽署免責聲明的條款。而按照目前法例，如果場館因疏忽導致消費者受傷甚至死亡，亦不得藉此卸除或局限其法律責任。

涉事的彈床樂園Ryze，在渣華道柯達大廈。兩名十多歲的少年，昨午在上址玩彈床時，不慎相撞，其中一名17歲少年頭部流血受傷，一度沒有反應，轉送東區醫院時清醒，戴上頸箍及氧氣罩。另一名少年則撞傷鎖骨，經在場初步治理，再送往私家醫院求醫。警方將案件列作「有人意外受傷」處理。

▼ 點擊圖片放大 +2

彈床樂園發言人回覆傳媒查詢時表示，兩名客人在同一張彈床上跳躍時，不慎相撞受傷。公司正在進行徹底調查原因，並對涉事兩名客人致以衷心慰問，希望他們早日康復。

消費者委員會發言人表示，近3年並沒有接獲有關室內彈床遊樂設施的投訴。不過提醒消費者，一些涉及肢體活動的項目容易發生碰撞，參加者報名前應瞭解該活動所需體能要求及自己的身體狀況，及向場地職員查詢有關保障安全的細節，包括職員與參與者的人數比例、是否有導師在場、場地設施的安全性、救傷設備是否齊全及場地有否購買第三者責任保險等。

消委會指，部分場地可能要求參加者簽署免責聲明，消費者在簽署任何文件前，應仔細閱讀及了解條款細則，倘有不明白之處應即時查詢，並且保留文件副本，當遇上爭拗亦可作為依據。消委會亦建議場地負責人應準備中英雙語版本的免責聲明，並主動向消費者解說文件細節與運動風險，確保消費者明瞭條款內容，亦要讓消費者在簽署前有足夠時間閱讀條款內容，以及主動提供副本給消費者保存，並加強對職員的培訓。

此外，即使消費者已簽署免責聲明，根據《管制免責條款條例》，如果場館因疏忽導致消費者受傷甚至死亡亦不得藉此卸除或局限其法律責任。至於包括財物等其他損失或損害，免責聲明須合理公平才有效力。場館經營者有責任採取合理的謹慎措施，以確保消費者在使用場所及設備時是合理安全的，包括在不明顯的風險位置作出警示，以及謹慎檢查及保持場所及其設備的安全。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳卓峰