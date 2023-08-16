  • 32°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 13:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《回到未來》演員隔38年再同框　米高霍士患柏金遜症創基金會抗頑疾

娛樂 13:09 2023/08/16

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《回到未來》4位主角早前再聚首一堂。（圖片tomwilsonusa ig）

近年大導演史蒂芬史匹堡減產，不復當年勇，但無可否認的是他在電影界裏造就很多經典作品，當中包括1985年上映、之後推出兩集續集均獲得票房佳績的《回到未來》。《回到未來》的成功令演員米高霍士家傅戶曉，但近年的他飽受病魔煎熬，難得的是日前《回到未來》的演員再次聚首，帶給我們不少美麗的回憶。

現年62歲的米高霍士（Michael J.Fox）拍攝《回於未來》，電影於1985年上映，成為當年全年美國票房榜首，全球票房高達約3.8億美元，及及後1989年的《回到未來2》和1990年的《回到未來3》都獲得佳績。

而《回到未來》亦成了大現時間旅程劇集的開路先鋒，甚至近年電影《Avengers：Endgame》中的戲內對白都有提及《回到未來》。

米高霍士積極抗病

不過，天意弄人，他於1990年拍攝電影《好萊塢醫生》時已開始出現柏金遜症的早期症狀，當他得知後曾經酗酒。到了1998年，他決定正式面對疾病，將自身患上柏金遜症的事告知世人，同時創立了Michael J.Fox基金會，藉此來推動科學研究，包括胚胎幹細胞研究來對抗該病症。

1985年和2023年的對比，青春不再。（圖片backtothefuturehq ig）

而最近在《回到未來》飾演壞蛋同學的演員Tom Wilson，就上載了一張他和米高霍士、戲中飾演博士的Christopher Allen Lloyd、和女主角Lea Thompson的合照，雖然大家都年青不再，但給了大家一個老好的回憶是不爭的事實。

點擊圖片放大
+3
+2

記者：何偉雄

相關文章

【BLACKPINK】Jennie出道最性感代言廣告　CK內衣廣告展現健美線條【內附多圖】
11:59 2023/08/15
【BLACKPINK】Jennie出道最性感代言廣告　CK內衣廣告展現健美線條【內附多圖】
【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減
08:51 2023/08/15
【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減
【BLACKPINK成員】Lisa與LVMH集團三太子戀情曝光　旅遊照洩蜜早融入男方家中
17:10 2023/08/15
【BLACKPINK成員】Lisa與LVMH集團三太子戀情曝光　旅遊照洩蜜早融入男方家中

你可能感興趣

【BLACKPINK】Jennie出道最性感代言廣告　CK內衣廣告展現健美線條【內附多圖】
11:59 2023/08/15
【BLACKPINK】Jennie出道最性感代言廣告　CK內衣廣告展現健美線條【內附多圖】
【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減
08:51 2023/08/15
【Netflix】尊尼特普夫妻決裂紀錄片周三上架　安芭累《水行俠2》補拍3次戲份大減
【BLACKPINK成員】Lisa與LVMH集團三太子戀情曝光　旅遊照洩蜜早融入男方家中
17:10 2023/08/15
【BLACKPINK成員】Lisa與LVMH集團三太子戀情曝光　旅遊照洩蜜早融入男方家中
演員 史提芬史匹堡 電視／電影／電台節目名 電影及戲劇 電影

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」