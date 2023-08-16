《回到未來》演員隔38年再同框　米高霍士患柏金遜症創基金會抗頑疾

▲ 《回到未來》4位主角早前再聚首一堂。（圖片tomwilsonusa ig）

近年大導演史蒂芬史匹堡減產，不復當年勇，但無可否認的是他在電影界裏造就很多經典作品，當中包括1985年上映、之後推出兩集續集均獲得票房佳績的《回到未來》。《回到未來》的成功令演員米高霍士家傅戶曉，但近年的他飽受病魔煎熬，難得的是日前《回到未來》的演員再次聚首，帶給我們不少美麗的回憶。

現年62歲的米高霍士（Michael J.Fox）拍攝《回於未來》，電影於1985年上映，成為當年全年美國票房榜首，全球票房高達約3.8億美元，及及後1989年的《回到未來2》和1990年的《回到未來3》都獲得佳績。

而《回到未來》亦成了大現時間旅程劇集的開路先鋒，甚至近年電影《Avengers：Endgame》中的戲內對白都有提及《回到未來》。

米高霍士積極抗病

不過，天意弄人，他於1990年拍攝電影《好萊塢醫生》時已開始出現柏金遜症的早期症狀，當他得知後曾經酗酒。到了1998年，他決定正式面對疾病，將自身患上柏金遜症的事告知世人，同時創立了Michael J.Fox基金會，藉此來推動科學研究，包括胚胎幹細胞研究來對抗該病症。

▲ 1985年和2023年的對比，青春不再。（圖片backtothefuturehq ig）

而最近在《回到未來》飾演壞蛋同學的演員Tom Wilson，就上載了一張他和米高霍士、戲中飾演博士的Christopher Allen Lloyd、和女主角Lea Thompson的合照，雖然大家都年青不再，但給了大家一個老好的回憶是不爭的事實。

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記者：何偉雄