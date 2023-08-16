【牙齒健康】23歲女自小少隻牙　確診牙瘤一次過拔57隻牙

▲ 23歲女自小少隻牙，確診牙瘤一次過拔57隻牙。

一個牙缺口竟内藏有57隻牙！近日，内地江蘇南京一名23歲女子確診「牙瘤」，在做手術時，醫生竟從同一牙齦處拔出57隻牙齒。這起罕見案例讓醫生和網民都感到震驚，更一度衝上微博熱搜。

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該名女子9日於抖音發布影片，稱自小乳牙脫落後就一直缺了一隻牙，但因為不影響日常生活便不以為意。直至某日前往醫院檢查時，醫生告知她問題十分嚴重，需要照X光。醫生看到X光影像後，指出需進行更詳細的檢查。

我看他把他的實習生全部叫過來，我意識到事情不對勁了。

結果拍了局部圖後，醫生診斷她罹患「牙瘤」，需要接受全身麻醉下做手術將牙瘤切除。沒想到，醫生做完手術，竟從同一個部位先後拔出57隻大小不一的牙齒，從照片中可見，包括有完全成形的大牙及未完全發育的小牙，數量之驚人，讓女子不禁直呼，「這難道就是傳說中的人體活化石」。

據專家介紹，該名女子患有的「牙瘤」屬於臨床罕見的病例。牙瘤是一種牙源性腫瘤，生長於頜骨內，是以牙體組織雜亂排列成團、或形成數量不等的畸形牙為特徵的病，並非真性腫瘤，瘤體內可含有不同發育階段的各種牙胚組織或牙，由幾個至幾十個不等，且形狀不規則。一旦確診「牙瘤」，在多數情況下需要進行手術切除治療。

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事後女子亦在抖音更新後續，她指出整個手術過程大約花費6,000多人民幣（約6,500港元），不過可以報銷。她又指，4月19日做完手術後第2、3天便出院，同時面部變腫，經歷漫長的恢復期後，4月30日竟開始長出小牙，還被網民笑稱：「你是巨齒鯊嗎」？

事件曝光後引起大量網民的關注，短短1日影片已有超6,000萬次瀏覽量，不少網民被嚇到，紛紛留言「看到這個直接頭皮發麻」，亦有網民調侃，「這個地方嘗試了57次重生，結果硬生生沒一個熬出頭」。同時，事主提醒大家，要注意牙齒健康，做牙齒檢查一定要前往正規的醫院。

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責任編輯：羅嘉欣