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【BNO簽證】英國推優先審核服務　最快申請翌日獲批收費五千港元起

社會 12:30 2023/08/16

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英國推優先審核服務，最快申請翌日獲批收費5,700元起。（資料圖片）

英國內政部周一（14日）宣布，向循「BNO簽證」申請赴英的港人，推出「優先審批」服務，有急切需要離港的人士可以額外付款下，申請加快審核簽證，5個工作天內有結果，聲稱有關政策是延續英國對港人堅定不移的承諾。

上述「優先審批」服務並非專為「BNO簽證」而設，其他簽證種類如技術勞工、醫護人員及學生簽證等，加錢亦可獲加快審核。

英國內政部網頁顯示，快證分為2款，包括5個工作天內獲處理的「優先服務」，或「超級優先服務」，如在工作天申請可於翌日完成審批，如在非工作日申請則於兩個工作天後完成審批。

如在英國以外地區申請「優先服務」涉及永居權的簽證，額外收費為每人573鎊（約5,695港元）；如在英國國內申請5天「快批」，額外收費則為每人500鎊（約4,969港元）。

中國駐英使館發言人回應稱，事實充分證明，英方所作所為不是為了保護港人，而是圖謀抹黑和禍亂香港，絕不可能得逞。中方一貫堅決反對英方操弄BNO問題，干涉香港事務和中國內政，敦促英方認清現實和大勢，停止偽善表演和誤導港人，停止干涉中國內政。

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責任編輯：陳麗娜

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